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İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın plaj romantizmi

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#İrem Derici#Atakan Işıktutan#Bodrum
İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

İrem Derici, Yalıkavak’ta sevgilisi Atakan Işıktutan’la görüntülendi. Birlikte güneşlenen âşıklar romantik anlar yaşadı.

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ŞEZLONGUNDAN KALKMADI

İrem Derici ile Atakan Işıktutan, bir arkadaşlarının doğum günü için geldikleri Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkardı.

İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi

Sevgililer önceki gün Yalıkavak’taki Xuma Beach’teydi. Plaja öğle saatlerinde gelen çiftten İrem Derici vaktinin tamamını şezlongunda geçirirken, Atakan Işıktutan denize tek başına girdi.

İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi

AYAĞINI ISIRDI

Deniz keyfi sonrası iskeleye çıkan Atakan Işıktutan, kendini yerdeki minderlerin üzerine attı. İrem Derici de onun yanına, ters yönde uzandı.

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İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi

5 saat kaldığı plajda şezlonguna farklı pozisyonlarda uzanarak güneşlenen Derici, sevgilisiyle de şakalaştı.

Ünlü şarkıcı, ona olan aşkını kulağını ve ayaklarını ısırarak gösterdi.

İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi

İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutanın plaj romantizmi


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#İrem Derici#Atakan Işıktutan#Bodrum

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