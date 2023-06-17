İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın plaj romantizmi

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ŞEZLONGUNDAN KALKMADI

İrem Derici ile Atakan Işıktutan, bir arkadaşlarının doğum günü için geldikleri Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkardı.

Sevgililer önceki gün Yalıkavak’taki Xuma Beach’teydi. Plaja öğle saatlerinde gelen çiftten İrem Derici vaktinin tamamını şezlongunda geçirirken, Atakan Işıktutan denize tek başına girdi.

AYAĞINI ISIRDI

Deniz keyfi sonrası iskeleye çıkan Atakan Işıktutan, kendini yerdeki minderlerin üzerine attı. İrem Derici de onun yanına, ters yönde uzandı.

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5 saat kaldığı plajda şezlonguna farklı pozisyonlarda uzanarak güneşlenen Derici, sevgilisiyle de şakalaştı.

Ünlü şarkıcı, ona olan aşkını kulağını ve ayaklarını ısırarak gösterdi.