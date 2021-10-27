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İrem Derici: Uyku sersemi Lerzan Mutlu'ya terbiyesiz mesajlar attım

#İrem Derici#Lerzan Mutlu#Demet Akalın
İrem Derici: Uyku sersemi Lerzan Mutluya terbiyesiz mesajlar attım

İrem Derici, YouTube’da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Şarkıcı, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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JENERASYON FARKI

 “Benim hayatımdan bir kere çıkan, bir daha giremez. Seninle de (Program sunucusu Seçkin Süngüç) bir ara manitalaşmıştık, aradan birkaç ay geçti.”
“Bir dönem genç bir şarkıcıyla birlikteydim. İsmi hiç duyulmadı. Biraz jenerasyon farkı vardı. Bir tık büyük kaldım. ‘Olmayacak duaya amin demeyelim’ dedim. Arkadaş kaldık.”

İrem Derici: Uyku sersemi Lerzan Mutluya terbiyesiz mesajlar attım

25 BİN LİRA YOLLADI

(Instagram canlı yayınında “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demesiyle ilgili) “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı.”

“3 gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan niyeti çıktı ortaya o kişinin. Çok beğeniyormuş. Neler çektim o zamanlar.”

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LERZAN’DAN ÖZÜR DİLEDİM

“30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım. Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim.”

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DEMET BENİ ÜZÜYOR

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“Lerzan Mutlu ile yaşadığımız olayın ertesi günü, Demet Akalın bir yorumun altına ‘En nefret ettiğim şey, ne kadar büyük bir saygısızlık’ gibi bir şey yazmış. Geldiler sabah sabah bana. Herkes her şeye yorum yapmamalı.”

 “Ünlülerin magazin sayfaları altında olayları yorumlamasına karşıyım. Ekran görüntüsü alarak Demet’i engelledim. Çünkü artık beni üzüyor, ben ona hiçbir şey yapmıyorum.”

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#İrem Derici#Lerzan Mutlu#Demet Akalın

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