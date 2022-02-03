İrem Derici, ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!

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◊ Hande Yener, ayak parmağı kırıldığı için sahneye tekerlekli sandalye ve baston ile çıktı. Siz sahneye böyle çıkar mıydınız?

- Hande’ye âşık oldum. Ayak parmağı kırık bir şekilde sahneye çıkıyor ve o ne asalet. Ben de çıkarım ama Hande kadar güzel olamazdım.

◊ Sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki fotoğraflarında filtre kullananları eleştirdi. Siz de “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge Ablamı kızdıramam” demiştiniz. Filtresiz fotoğraflara devam edecek misiniz?

- Videoyu gördüm ve altına esprili bir yorum yazdım. Yazdığını da üstüme alınmadım. Dayanamıyorum, çok seviyorum sosyal medyadaki filtreleri.

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Kolyem cemiyetin ‘C’si

◊ 14 Şubat Sevgililer Günü planınız nedir?

- O gün babamın doğum günü. Sevgi dolu bir adam. Onun doğum gününü kutlayacağız.

◊ Boynunuzdaki kolye Cem Belevi’nin baş harfi mi?

- Bu cemiyetin ‘C’si. 11 Şubat’ta Cemiyet Gazinosu’nda görüşmek üzere.

35 yaşımda at binmeye başladım

◊ Son dönemde boş vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Maslak’ta bir yerde at binmeye başladım. Uzun yıllardır hayalimdi. İnşallah kıçı başı kırmam. Daha önce bir deneyimim yok. Sadece bir klibimde atla yürümüştüm. Onun bana verdiği huzur ve enerji hoşuma gitti. Mart ayında 35 yaşına basacağım. Yeni bir hobi yapmak istedim.