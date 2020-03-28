İrem Derici: Oynatmaya az kaldı

*Oturduğum sitede 15 vaka var. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. O yüzden yürüyüşe bile çıkmıyor, evde sürekli temizlik yapıyorum.

*Market veya eczaneden getirdikleri siparişlerimi kapıya bırakıyorlar, eldivenle alıyorum. 8 saat balkonda bekletip sonra çamaşır suyuyla siliyorum.

*İspanyolca öğrenmeye başladım.

*Akıl sağlığımız da en az fiziksel sağlığımız kadar önemli. Aklımı oynatmamaya çalışıyorum.