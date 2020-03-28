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Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İrem Derici: Oynatmaya az kaldı

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İrem Derici: Oynatmaya az kaldı
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“Salgın yüzünden 12 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum” diyen İrem Derici, dört duvar arasında aldığı önlemleri sıraladı:

*Oturduğum sitede 15 vaka var. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. O yüzden yürüyüşe bile çıkmıyor, evde sürekli temizlik yapıyorum.
*Market veya eczaneden getirdikleri siparişlerimi kapıya bırakıyorlar, eldivenle alıyorum. 8 saat balkonda bekletip sonra çamaşır suyuyla siliyorum.
*İspanyolca öğrenmeye başladım.
*Akıl sağlığımız da en az fiziksel sağlığımız kadar önemli. Aklımı oynatmamaya çalışıyorum.

 

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