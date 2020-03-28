İrem Derici: Oynatmaya az kaldı
“Salgın yüzünden 12 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum” diyen İrem Derici, dört duvar arasında aldığı önlemleri sıraladı:
*Oturduğum sitede 15 vaka var. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. O yüzden yürüyüşe bile çıkmıyor, evde sürekli temizlik yapıyorum.
*Market veya eczaneden getirdikleri siparişlerimi kapıya bırakıyorlar, eldivenle alıyorum. 8 saat balkonda bekletip sonra çamaşır suyuyla siliyorum.
*İspanyolca öğrenmeye başladım.
*Akıl sağlığımız da en az fiziksel sağlığımız kadar önemli. Aklımı oynatmamaya çalışıyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle