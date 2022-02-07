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İrem Derici ile Cem Belevi arasında neler oluyor? 'Cem’in değil Cemiyet’in C’si'

#İrem Derici#Cem Belevi#Cemiyet Gazinosu
İrem Derici ile Cem Belevi arasında neler oluyor Cem’in değil Cemiyet’in C’si

Aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen İrem Derici ile Cem Belevi, önceki akşam Cihangir Emily’s adlı mekanda görüntülendi. Belevi’nin “Cemiyet Gazinosu” projesi için buluşan ikili soruları yanıtladı.

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SÖZÜ ‘CEMİYET BEY’E BIRAKIYORUM

Cem Belevi ve İrem Derici, “Cemiyet Gazinosu” projesinde yer alan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çıkışta soruları yanıtlayan Belevi, “Gece gündüz hummalı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

İrem Derici ise Cem Belevi’yi işaret ederek “Bu projenin zaten çıkışı Cemiyet Bey olduğu için, ben kendisinin gerçek adını unuttum. Bu işle alakalı kutlama yaptık. Sözü Cemiyet Bey’e bırakıyorum” diye konuştu. Belevi projenin 11 Şubat’ta yayınlanacağını söyledi.

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 Cemiyet Gazinosu’nda Reyhan karakterini canlandıran İrem Derici, boynundaki C harfli kolye için “Cem beyin C’si mi” sorusuna “Çocuklar ben bunun “Cemiyet’in ‘C’si olduğunu açıkladım. Ben bir projeye giriyorsam bunu içselleştiririm. Kolye olarak da takabilirim. Yarın öbür gün kolumda ‘Cemiyet’li dövme de görebilirsiniz. Projeye çok isteyerek girdim. Bütün soruların cevapları Cemiyet Gazinosu’nda” yanıtını verdi.

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İrem Derici ile Cem Belevi arasında neler oluyor Cem’in değil Cemiyet’in C’si


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