İrem Derici: Estetiksiz tek bir yerim var

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.

Derici, evde çektiği klibi için kendi makyajını, kendi yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Evde klip çekmek değişik. Murat Joker geldi, evde klip çekecek ama benim evin dekoru hiç öyle tasarım değil. Muşambayla evin içini örttük."

Derici, "Edis’in evde çektiği klibi de sevdim ama izledikçe başım dönüyor. O nasıl ev öyle, hiç durmuyor klipte" diyerek Edis'e yayından selam gönderdi.

