İrem Derici: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum
İrem Derici önce gün Bebek trafiğinde objektife takıldı. Evinin kapısına kadar gelen takıntılı hayranı yüzünden güvenlikli bir siteye taşındığını belirten şarkıcı, “Benim gönlüm mahalle hayatında ama biliyorsunuz bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım” dedi.
Derici’ye Demet Akalın’ın “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklaması hatırlatılıp “Erkek gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz” diye soruldu.
Şarkıcı bu soruya, “Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Cabbar bir kadınım, her şeyi tek başıma yaparım” diye yanıt verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle