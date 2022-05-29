İrem Derici: Enayi dövmesi yaptıracağım

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Enayi dövmesi yaptıracağım

İrem Derici, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Konserden konsere koşturduğunu ve gece uyumadığını söyleyen Derici, yorgun olduğunu belirtti.

Dövmeleri dikkat çeken Derici, “Yeni yaptırdığınız dövmeler var mı” sorusuna alnını göstererek “35 dövmem var. Yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum, üzerine enayi ya da keriz yazdıracağım” dedi. (Behlül AYDIN)

Bodrum kararı

İlker Kaleli’yle ilişkisi devam eden Sıla, Bodrum’daki evinin bahçesinde sebze ve meyve de yetiştirmeye başlamış.

Sıla, daha önce yaz aylarını geçirdiği Bodrum’daki evine tamamen yerleşme ve kış aylarını da orada geçirme kararı aldı.

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İstanbul’un kalabalığından bunalan şarkıcı, şehre artık sadece müzik çalışmaları ve ailesiyle görüşmek için gelip dönecek.

4Yüz döndü

Bir dönemin ünlü grubu 4Yüz, 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Grup, “Çiki Çiki” adlı yeni single’larını müzikseverlerin beğenisine sundu: Bizi yeniden görmek istediklerini söyleyip sosyal medyada videolarımızı paylaşan sevenlerimiz için tam 4Yüz tadında yeni bir şarkı yaptık.”

Çeyiz sandığı hediye edildi

Seda Sayan, 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde konser verdi. Konsere Alanya halkının ilgisi büyük oldu. Sanatçıyı konserde geçtiğimiz haftalarda evlendiği müzisyen eşi Çağlar Ökten de yalnız bırakmadı. Konserde Seda Sayan’ın evliliğini kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çifte çeyiz sandığı hediye etti. İpek fular, parşömen kâğıdından el yapımı defter, Alanyalı kadınların dokumasını yaptığı el yapımı birçok eşya bulunan sandık çok büyük gelince Sayan, “Aracımıza sığdıramayız” dedi. Bunun üzerine Sayan’a Belediye Başkanı sandığı İstanbul’a yollama sözü verdi.

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Anlatılacak çok hikâye var

Yönetmen Murat Saraçoğlu, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Sektörde teknik altyapı ve hikâye anlatım biçimi olarak ülkemizin çok ilerlediğini söyleyen Saraçoğlu “Bugün Arjantin’den Pakistan’a kadar ve artık Doğu Avrupa, Batı Avrupa gibi birçok yere hikâyelerimizi satabiliyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinin asıl kadim hikâyelerini en iyi anlatan ülkeyiz. Eskiden dizilerimizi biraz küçümserlerdi. Artık öyle bir seviyeye geldik ki hem çok iyi anlatıyoruz hikâyelerimizi hem sektörümüz çok büyüdü. Hem de bunu gören Amerikalı, Koreli ya da Arap dünyasından turistler, ülkemize gelip burada kurumsallarını kurmaya başladılar. Bizim hikâyelerimizi satın almaya ve dünyaya satmaya başladılar. Anlatılacak hikâyeler çok, mecra da çok” dedi.

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