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Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan’ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan’ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz!

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan’ın da bulunduğu bir grup arkadaş, katıldıkları sazlı sözlü eğlencede saat yasağını hiçe saydı. Polis, ekipteki herkese tek tek ceza yazdı. İrem Derici “Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz” dedi.

SAAT YASAĞINA UYMADILAR

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Enes Batur, Cenan Adıgüzel ve Emre Aslan, önceki akşam Yeniköy’deki Kaşıbeyaz adlı mekandaydı. Ortak arkadaşlarının doğum günü için verdiği yemek davetine katılan ekip, canlı müzik eşliğinde felekten bir gece çaldı. Ancak eğlence, olması gereken saatte bitmedi. Pandemi tedbirleri kapsamında mekanın 21.00’de kapanması gerekirken, arkadaşlar 01.30’a kadar eğlenmeye devam etti.

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan’ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz

Arkadaşların sazlı sözlü eğlencesi gece 01.30’a kadar sürdü.

POLİS CEZA YAĞDIRDI

 Mekana gelen polis ekipleri, yasağa uymayan 15 kişiye ceza yazdı. İrem Derici ve Derya Uluğ, gecenin sonunda dışarıda bekleyen basın
mensuplarına görüntü vermemek için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Ancak burada da karşısında kameraları bulan Uluğ, içeriye geri döndü. İrem Derici ise “Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu, okey. Cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi. 

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan’ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz

Mekana gelen polis memurları, yasağı ihlal eden ekibe para cezası kesti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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