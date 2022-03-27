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İrem Derici aşk odasında çıldırdı! İşte ayrılığın perde arkası...

#İrem Derici#Cem Belevi#Haluk Levent
İrem Derici aşk odasında çıldırdı İşte ayrılığın perde arkası...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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Güzel başladı kötü bitti

İrem Derici barıştığı sevgilisi Cem Belevi’yle yeni yaşını kutlamak için Amsterdam’a gitmiş, çift dönüşte yine ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen Derici’nin argo kelimeler kullandığı, ikilinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü.

İrem Derici aşk odasında çıldırdı İşte ayrılığın perde arkası...

Öğrendiğime göre sorun daha Amsterdam’dayken başlamış. Şehri gezerken tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerginlik otele döndüklerinde zirveye tırmanmış. Lobiye tartışarak giren ikilinin kavgası odalarına çıktıklarında şiddetlenmiş. Öyle ki Derici tabak, bardak eline ne geçtiyse fırlatıp kırmış; geceyi de başka bir odada geçirmiş...

Para basıyor

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Son dönemin gündemden düşmeyen ismi Gülşen, “Lolipop” single’ının ardından kazancını üçe katladı. En çok talep gören sanatçılar arasında başı çeken, hatta yaz ayları için takvimi şimdiden dolan Gülşen, ayda ortalama 15 konser veriyor. Çok konuşulan sahne kıyafetleri için neredeyse servet ödeyen Gülşen’in aylık kazancının 1 milyon lirayı bulduğu söyleniyor.

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Vefalı evlat

Haluk Levent, 3 yıl önce vefat eden annesi Sabriye Acil’in adını memleketi Adana’da yaşatacak. Annesinin adıyla bir okul yaptırmak isteyen sanatçı, gerekli izinleri alabilmek için çalışmalara başlamış.

İrem Derici aşk odasında çıldırdı İşte ayrılığın perde arkası...

150 bin lira harcadı

Gökhan Türkmen geçtiğimiz günlerde Address İstanbul Hotel’de “bahara merhaba” daveti vermişti. Şarkıcının gece için hayli cömert davrandığını öğrendim. Türkmen, tüm detaylarıyla bizzat ilgilendiği gece için 150 bin lira harcamış.

İrem Derici aşk odasında çıldırdı İşte ayrılığın perde arkası...

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#İrem Derici#Cem Belevi#Haluk Levent

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