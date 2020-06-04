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Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

İrem Derici:3 gün para gönderdim

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İrem Derici:3 gün para gönderdim
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Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram programı “Mücbir Sebepler”de geçen hafta İrem Derici’nin “10 milyon lira param olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatılmış, yayına bağlanan Derici hesap numarasını vererek “O parayı yollasınlar müziği bırakayım” demişti.

Yayını izleyen çok sayıda kişi İrem Derici’ye para gönderdi. Ünlü şarkıcı, önceki akşam yeniden yayına bağlandı ve o paraları gönderen kişilere iade ettiğini açıkladı: “Üç gün boyunca oturdum, insanların IBAN’ına para gönderdim sizin yüzünüzden!”

 

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