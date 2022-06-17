İki sevgili Avrupa turuna çıktı

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SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE

Rol aldığı filmin görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına yol açan korkunç olayla gündeme gelen Alec Baldwin'in Kim Basinger ile olan evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Ireland Baldwin, sevgilisi Andre Allen Anjos ve arkadaşlarıyla birlikte Fransa ve İtalya'yı kapsayan bir tatile çıktı. 26 yaşındaki Baldwin, tatilde çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından paylaştı.

ÖNCE FRANSA, SONRA İTALYA

Ireland Baldwin ile sevgilisi Anjos ve arkadaşları önce Fransa'ya Paris'e gitti, ardından da İtalya'ya geçti. Baldwin, rengarenk bikinisiyle çekilen fotoğraflarını ve videosunu, takipçileriyle paylaştı. Baldwin, hayranlarını şoke eden başka bir paylaşım da yaptı. Üzerinde bikinisi bile olmadan denize girdiği sırada çekilen fotoğrafına da sayfasında yer verdi.

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RENKLİ BİKİNİ

Son dönemde gösteri dünyasında ön plana çıkan kıvrımlı modellerden biri olarak tanınan Baldwin'in tatil paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. Özellikle de renkli bikinisiyle verdiği pozuna övgü dolu mesajlar yağdı.

O ÜNLÜ DAVAYA DA TARAFSIZ KALMADI

Ireland Baldwin son dönemde yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor. Model ve oyuncu olan Baldwin, Johnny Depp ve Amber Heard davası sırasında da tarafını belli edip Heard'ü eleştiren paylaşımlar yapmıştı. Geçen nisan ayında Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Ireland Baldwin, Depp'in eski eşi Amber Heard'ü "insanlık felaketi" olarak nitelendirip "Umarım Johnny saygınlığını ve hayatını ondan geri alır" diye yazdı. Baldwin, sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünden 58 yaşındaki aktörü destekleyen bir paylaşım yaptı. "Ben tam da bu şekilde kadınlar tanıyorum. Manipülatif, soğuk... Ve bunlar tüm dünyayı bir erkeğin aleyhine çevirmek için kadınlıklarını kullanıp kurbanı oynuyorlar. Çünkü "erkekler çok kötüdür" demeyi bir tür havalı hareket sayan bir toplumda yaşıyoruz" diye yazdı Baldwin. Ireland Baldwin "Erkekler de taciz kurbanı olabilir" diye devam etti.

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BABASIYLA İLGİLİ SORUYA DA YANIT VERDİ: ONUN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ

Ireland Baldwin ondan birkaç hafta önce de babasının yeni eşi Hilaria Baldwin ile çok sayıda çocuk sahibi olmasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi. Yakında yedinci bebeklerinin aralarına katılacağını açıklayan Baldwin çiftiyle ilgili sosyal medya üzerinden kendisine çok sayıda soru yöneltildiğini belirtti Ireland Baldwin. Model, oyuncu ve senaryo yazarı olan Ireland Baldwin, Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldı. O sırada da kendisine babası Alec Baldwin ile eşi Hilaria'nın yedinci bebeklerini beklemesiyle ilgili sorular soruldu. Ireland Baldwin, o yayının ardından da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Baldwin, babası ve eşinin kaç tane çocuk sahibi olacağının kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

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'KIZGIN VE YORGUNUM'

Resmi olarak hem babasının soyadı olan Baldwin'i hem de annesi Kim Basinger'ın soyadını kullanan genç kadın, mesajının ilk cümlesinde "Buna nasıl başlayacağımı bilemiyorum" diye yazdı. Kızgın ve yorgun olduğunu belirten Ireland Baldwin, aslında görüşlerini aktarmak için bir sözcüyle anlaşabileceğini belirtip bunun çok gereksiz ve daha da önemlisi pahalı olduğunun altını çizdi.

KENDİ HAYATINA ODAKLANDIĞINI BELİRTTİ

Ireland Baldwin "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez" diye yazdı. Babasının ailesinin ne kadar büyüdüğüyle ilgilenmediğini belirtip "umurumda değil" diyen Ireland Baldwin kendi hayatına odaklandığını da vurguladı. Sinema dünyasının tanınmış bir ailesine mensup olan Baldwin, Oregon'da müzisyen sevgilisi Andre Allen Anjos ve altı köpekleriyle birlikte anne ve babasından bağımsız bir hayat sürdürdüğünü de satırlarına ekledi.

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BOYU 1.80'İN ÜZERİNDE

Alec Baldwin ile 1993-98 arasında evli kaldığı Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Basinger Baldwin, Hollywood'un en uzun boylu ünlülerinden biri olarak biliniyor. 1.85 cm boyundaki Baldwin, bir ara oyunculuğu denedikten sonra modellikte karar kıldı. Kendisinin açıkladığına göre buna bir de senaryo yazarlığını ekledi. 2013 yılında ünlü bir ajansla modellik sözleşmesi imzalayan Baldwin, aynı yıl annesi Kim Basinger ile birlikte Grudge Match adlı yapımda kamera karşısına geçti ve onun oynadığı karakterin gençliğini canlandırdı.

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ÖNCE İSTEMEDİ AMA...

Ireland Baldwin, henüz 17 yaşındayken aslında anne ve babası gibi gösteri dünyasında kariyer yapmanın kendisini korkuttuğunu anlatmıştı bir röportajında. O dönemde hem Kim Basinger'a hem de Alec Baldwin'e ve onların hayatlarına bakıp "Aman Tanrım, ne berbat bir durum. Böyle takip edilmek istemiyorum" diye düşündüğünü söylemişti. Fakat o da "armut dibine düşer" misali Hollywood'dan fazla uzaklaşmadı.

HAILEY BALDWIN BIEBER'IN KUZENİ

Ireland Baldwin, Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup. Amcaları Stephen ve Daniel Baldwin de tıpkı babası Alec gibi oyuncu. Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin de Ireland'ın kuzeni.

ONUN VELAYETİ İÇİN ANNE VE BABASI UZUN BİR MÜCADELE VERMİŞTİ

Ireland Baldwin, Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları. Ünlü çift, Ireland henüz 7 yaşındayken boşanmaya karar verdi. Boşanma sürecinde de Ireland'ın velayeti için aralarında uzun süren bir hukuk mücadelesi başladı. Sonunda kızlarının velayeti annesinde kaldı.

ARALARI BOZUKTU

Ireland Baldwin ile babası Alec yıllar önce pek de hoş olmayan bir şekilde haberlere konu olmuştu. Baldwin, 2007 yılında en büyük kızı Ireland'ı "kaba, pervasız, bir şişman domuz" diye nitelendirmişti. O dönemde Alec Baldwin ile eski eşi Kim Basinger arasında fırtınalı bir ilişki vardı. Bir gün Alec, eski eşini arayarak kızıyla konuşmak istedi. Ancak Ireland o sırada başka bir odadaydı ve onun aramasına yanıt vermedi. Bunun üzerine Baldwin de kızını kaba sözlerle tanımladı. Olay basına yansıyınca da büyüdü. Fakat baba- kız sonradan aralarını düzeltti.