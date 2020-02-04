Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:27,
İpek Tanrıyar'dan hamile pozu!
Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor. Instagram hesabını aktif kullanan Tanrıyar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
Kasım ayında yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyuran İpek Tanrıyar, 19 haftalık hamile. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski manken, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.
Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.
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