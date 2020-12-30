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Haber Giriş: 30.12.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı
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Daha önce saçlarını kısa kestirerek sevenlerini şaşırtan İpek Erdem, bu kez de saçlarını mor renge boyadı.

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada “Depresyona girdi” yorumlarına neden oldu.

Yorumlarla ilgili açıklama yapan Erdem, “Delirmedim. Sağlığım gayet yerinde, hatta çok sağlıklıyım. Spor yapan, alkol, sigara kullanmayan bir insanım. Hiçbir şekilde depresyona girmedim. Bunlar ezberlenmiş kodlardır. Bir kadın saçını kestirdi diye bunalıma girmemiştir” dedi. Pandeminin başından beri Kaş’ta ailesinin yanında olduğunu ifade eden oyuncu, saçlarını yeni dizi projesi için boyattığını söyledi: “Can Evrenol’dan harika bir dizi teklifi geldi. Hazırlandığım karakterle saçlarım çok bağdaştı.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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