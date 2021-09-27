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İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün duygusal anları...

#İpek Açar#Beste Açar#Alper Kömürcü
İpek Açar ve Alper Kömürcünün duygusal anları...

İpek Açar, merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın “Babamın soyadını kullanmasın” çıkışının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Alper Kömürcü de eşine destek verdi: “İpek, Kayahan’ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak.”

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Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Seyhan Erdağ’la Süper Pazar'ın konukları İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü oldu. İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti çok özel açıklamalar yaptılar…

Alper Kömürcü’nün gözyaşları…

Geçtiğimiz günlerde Kayahan’ın kızı Beste Açar, İpek Açar’ın yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanıyor olmasına tepki göstermiş ve bununla ilgili paylaşımlar yapmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan çift konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Alper Kömürcü, "Çok mutlu ve güzel bir ailemiz var son zamanlarda biraz üzüldük diye başladığı cümlesini gözyaşlarıyla tamamlayamadı.

Alper Kömürcü “İpek Kayahan’ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Zaten Ben İpek’e böyle bir kadın olduğu için aşık oldum, bu karakteri ve bu kalbi için… Ben bu desteği İpek’e sonuna kadar vermeye devam edeceğim. Stresli bir hayat yaşıyoruz göğüsleyebiliyoruz bunları ama anneleri üzmesi, ikisi de yaş almış insanlar… Çok mutlu ve güzel bir ailemiz var huzurlu bir yuvamız var bu yuvada Kayahan’ın bıraktıklarına her zaman sahip çıkacak. Bu kadar bundan daha ötesi yok” dedi.

İpek Açar ise "Çok üzüldük gerçekten… Kayahan çok kıymetli benim için evladımın babası… Gerek yoktu böyle şeylere biz çok üzüldük. Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil" dedi.

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#İpek Açar#Beste Açar#Alper Kömürcü