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Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

İpek Açar: Kızımı 3 aydır göremedim

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İpek Açar: Kızımı 3 aydır göremedim

ŞARKICI İpek Açar, “Vapurda Çay Simit Sohbet” programına konuk oldu. Açar, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde okuyan 21 yaşındaki kızı Aslı Gönül’e özlemini anlattı.

 Şarkıcı, 3 aydır kızıyla görüşemediklerini söyledi:

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“Aslı okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü 3 aydır Türkiye’ye gelemedi. ‘Aslı Gönül’ denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız.”

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Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti: “Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik.”

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İpek Açar: Kızımı 3 aydır göremedim

Kayahan ve İpek Açar’ın evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül, 21 yaşında.

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