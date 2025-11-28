Eski karÄ±sÄ± ve kÄ±zlarÄ± yiyecek ekmek bulamÄ±yor... Yeni genÃ§ karÄ±sÄ± ona bir bebek daha verdi: Ä°lk meleÄŸimiz doÄŸdu

Haberin DevamÄ±

SonrasÄ±nda boÅŸandÄ±lar ama olaylar daha da sarpa sardÄ±...

Eski karÄ±sÄ±, iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte yiyecek yemek ve baÅŸlarÄ±nÄ± sokacak bir ev bile bulamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O ise bambaÅŸka bir adÄ±m attÄ±...

Kendisinden Ã§ok genÃ§ niÅŸanlÄ±sÄ±yla evlenip yeni bir hayata baÅŸladÄ±. Åžimdi de sanki eski karÄ±sÄ±na nispet yapar gibi bir bebek sahibi oldu.

OLAYLAR BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼... Ve elbette Gruffudd'un yeni karÄ±sÄ± Bianca Wallace'Ä±n.

Gruffudd ile Evans'Ä±n 16 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bundan iki yÄ±l Ã¶nce bitti... Evans, iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla yaÅŸam mÃ¼cadelesi vermeye baÅŸladÄ±.

Hatta bir dÃ¶nem iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶demekle kÄ±zlarÄ±na yiyecek bulmak arasÄ±nda seÃ§im yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼...

O iki kÄ±zÄ±yla ayakta durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken eski kocasÄ± Gruffudd ise daha resmen boÅŸanmadan Ã¶nce iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Bianca Wallace ile niÅŸanlandÄ±.

Gruffudd, Alice Evans ile olaylÄ± ÅŸekilde boÅŸandÄ±ktan sonra Bianca Wallace evlendi.





'Ä°LK MELEÄžÄ°MÄ°Z DOÄžDU'

Bu yÄ±lÄ±n ilkbahar aylarÄ±nda da evlendiler. Åžimdi de mutluluklarÄ±nÄ± ikiye katlayan haberi verdiler. 51 yaÅŸÄ±ndaki Ioan Gruffudd ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Bianca Wallace'Ä±n bir kÄ±z bebekleri dÃ¼nyaya geldi.

Bianca Wallace bu mutlu haberi de sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.. "KasÄ±m ayÄ± Ã§ok Ã¶nemliydi" diye yazdÄ±. Sonra da kÄ±zÄ±nÄ±n 2 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya geldiÄŸini ve adÄ±nÄ±n da Mila Mae olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hem kendisinin hem de Ioan Gruffudd'ur Ã§ok mutlu olduÄŸunu saklamayan Wallace, minik kÄ±zlarÄ±na Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk duyduklarÄ±nÄ± da satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DE Ä°KÄ° KIZI VAR

Bu arada yeri gelmiÅŸken Ioan Gruffudd'un, olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Alice Evans ile evliliÄŸinden 15 yaÅŸÄ±nda Ella ve 11 yaÅŸÄ±nda Elsie adÄ±nda iki kÄ±zÄ± daha olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

BoÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alice Evans, eski kocasÄ± Gruffudd'un, o sÄ±rada niÅŸanlÄ± olduÄŸu Bianca Wallace ile gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¼n ederken kendilerinin yokluk iÃ§inde mÃ¼cadele verdiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n hastalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n onun hastane masraflarÄ±nÄ± Ã¶demekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini de belirtmiÅŸti Evans.

Gruffudd'un olaylÄ± ÅŸekilde boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Alice Evans, iki kÄ±zÄ±yla ayakta kalabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verdiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.Â