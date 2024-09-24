TV yıldızının görülmemiş intikamı: Boşanmadan önce gizli gizli bütün vücudunu tepeden tırnağa yenilemiş!

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Sonunda da bu yılın ilk ayında boşandıkları ortaya çıktı. Bir dönem "boşanmadık, sadece ayrı yaşıyoruz" diyerek ilişkilerinin karma karışık bir hale geldiğini gözler önüne seren çiftin yolları bu yılın 24 Ocak günü resmen de ayrıldı.

Bütün bunlar yaşanıp bittikten aylar sonra ortaya çıktı. Ama bu ünlü çiftle ilgili gün yüzüne çıkan başka bir gerçek de var ki o da kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan türden.

Bu çalkantılı boşanmanın çarpıcı ayrıntısını ise ünlü yıldız kendini itiraf etti. Kocasından boşanmadan önce daha güzel görünmek ve kendini iyi hissetmek için bütün vücudunu kelimenin tam anlamıyla yenilettiğini, bir dizi estetik uygulamadan geçtiğini açıkladı.





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'İNTİKAM VÜCUDU' HAZIRLADI

Bu ilginç boşanma davasının kahramanları birlikte kamera karşısına geçtikleri Vanderpump Rules adlı yapımla tanınan 35 yaşındaki Brittany Cartwright ile 44 yaşındaki kocası Jax Taylor...

Brittany Cartwright, boşanma kararından önce gizli gizli bir dizi estetik operasyon geçirdiğini itiraf etti.

Kamera karşısında bir mesleği olmasının yanı sıra boşanmanın yarattığı yıkımı da azaltmaya çalışan genç kadın büyük bir samimiyetle "bir intikam vücudu" hazırladığını söyledi. Yağ aldırdığını, cildini gerdirdiğini belirtti.

Bunu neden yaptığını da şu sözlerle açıkladı: "Her şey bittikten sonra güzel görünmek istedim. En iyi halimle görünmeyi amaçladım. Çünkü pırıltımı geri kazanmak istiyorum."

Özellikle de oğlu Cruz'u dünyaya getirdikten sonra alt karın bölgesindeki görüntüden rahatsız olduğunu anlatan Cartwright "O bölgede konturlama yapıldı. Çünkü doğum yaptıktan sonra karnım bir daha eskisi gibi olmadı. Şimdi ise kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞINDAN KURTULMAK İSTEDİ

Brittany Cartwright, bütün bu prosedürün nedenini boşanmanın yarattığı hayal kırıklığından kurtulmak olduğunu sözlerine ekledi.

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TV yıldızı "Doğruyu söylemek gerekirse Jax ile sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden bu boşanma benim için şok oldu. Bunun ardından iyileşmek epey zaman alıyor" dedi.

TV dünyasının yaşadıkları inişli- çıkışlı ilişkiyle bilinen çifti, aylar boyunca herkesin kafasını karıştırdı.

Ayrı yaşadıklarını söyleyen çift, bunun ardından oğulları Cruz'a bir kardeş getirmeyi planladıklarını anlattı.

Hatta Brittany Cartwright yeni bebek konusunda da çok kesin konuşmuştu. "Yüzde yüz ikinci çocuğu istiyoruz" diyerek başka bir olasılığa yer bırakmamıştı. Ama hemen ardından ayrılık haberi geldi.

Çift, bu ayrılık ve boşanma karmaşasını ilk olarak birlikte sundukları When Reaity Hits adlı podcast yayınında da dile getirmişti. O programda Cartwright kocasıyla ayrı yaşadıklarını anlatmıştı.

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Brittany, yine kendi programında dinleyenlerine "Bizim için dua edin" diye seslenmişti. "Geleceğin bize ne getireceğini bilmiyorum. Ama şu anda odaklandığım tek ayrıntı Cruz'a iyi bir anne olmak" diye sözlerini sürdürmüştü.

Brittany Cartwright, boşanmadan önce vücudunda beğenmediği bölgeleri estetik uygulamalardan geçirdiğini itiraf etti.

Bir tane çocuğu olan eski çift, bir hamileliğe daha hazırlandıklarını söylemişti. Ama sonra boşanma haberi geldi.