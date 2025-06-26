Ne kadar gÃ¼zel bir kadÄ±n olduÄŸunu hayatÄ±nÄ±n son yÄ±llarÄ±nda fark etmiÅŸ: Ä°ntikam iÃ§in sÃ¼per mini giymek istedi... Onu zor durdurduk

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1981 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin veliaht prensi Charles ile evlendiÄŸinde geleceÄŸin kraliÃ§esi olarak gÃ¶rÃ¼len Diana o tahta hiÃ§ Ã§Ä±kamadÄ±, o tacÄ± hiÃ§ giyemedi.

Ama milyonlarÄ±n gÃ¶nlÃ¼ndeki yerini de hala koruyor.

1997 yÄ±lÄ±nda 31 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ Paris'te yanÄ±nda sevgilisi Dodi El Fayed ile geÃ§irdiÄŸi kazada hayatÄ±nÄ± yitirmesinin Ã¼zerinden, genÃ§ bir insanÄ±n hayatÄ± kadar zaman geÃ§se de Diana hala kalplerdeki yerini koruyor.

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GÄ°YÄ°M KUÅžAMINDAN Ã–RNEKLER SATIÅžA SUNULUYOR

Talihsiz Prenses'in son gÃ¼nlerde yine gÃ¼ndeme gelmesinin nedeni ise yapÄ±lacak olan bir mÃ¼zayede.

O mÃ¼zayedede Diana'nÄ±n gardrobundaki bazÄ± parÃ§alar satÄ±ÅŸa sunulacak. 26 Haziran'da (BugÃ¼n) Beverly Hills'te yapÄ±lacak mÃ¼zayedede Diana'nÄ±n elbiseleri, ayakkabÄ±larÄ±, Ã§antalarÄ± alÄ±cÄ±larÄ±nÄ± bekleyecek.Â

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Bu nedenle Prenses Diana'nÄ±n moda anlayÄ±ÅŸÄ± ve giyim kuÅŸamÄ± hatta Ã¼nlÃ¼ kÄ±yafetleri bir kez daha gÃ¼ndeme geldi.

O mÃ¼zayedede Diana'nÄ±n birÃ§ok elbisesinde imzasÄ± olan Jacques Azagury'nin de tasarÄ±mlarÄ± yer alÄ±yor.

Diana'nÄ±n son yÄ±llarÄ±nda giyim tarzÄ±nÄ± yenilemesine yardÄ±mcÄ± olan Azagury, Fox Digital'e konuÅŸtu.

DIANA'YI ESKÄ° GÄ°YÄ°M ANLAYIÅžINDAN KURTARMAK Ä°STEDÄ°

Bu mÃ¼zayede hakkÄ±nda "Onun anÄ±sÄ±nÄ± canlÄ± tutmak harika bir duygu. Prenses'in mirasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kendisini Diana ile 1980'li yÄ±llarda Ä°ngiliz Vogue dergisinin o dÃ¶nemdeki editÃ¶rÃ¼ Anna Harvey tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. AmaÃ§, Diana'nÄ±n giyimi kuÅŸamÄ±yla kabuÄŸundan Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±.

Azagury "Diana son yÄ±llarÄ±nda Ã§ekiciliÄŸini ve kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±r ÅŸekilde giyinmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Benim de amacÄ±m buydu" diye anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ilk hedefi Diana'yÄ± kraliyet hayatÄ±nda giydiÄŸi o salaÅŸ eteklerden fÄ±rfÄ±rlardan kurtarmaktÄ±. UluslararasÄ± sahnede dikkat Ã§ekmesi gerekiyordu ve bu da Azagury'nin gÃ¶reviydi.

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Tabii ki Diana da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olarak tÃ¼m ailenin sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± giyim kurallarÄ±na uymak zorundaydÄ±.

Ama Charles ile evliliÄŸi daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan artÄ±k kamuoyunun gÃ¶zÃ¼nde onun da yeni bir imaja ihtiyacÄ± vardÄ±.

KADINSI YANINI Ã–N PLANA Ã‡IKARMAYI Ä°STEDÄ°

Zaten Diana'nÄ±n tam da kocasÄ± Charles'Ä±n TV ekranlarÄ±nda evliliÄŸi sÃ¼resince onu aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi gÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette giydiÄŸi siyah intikam elbisesi bunun Ã¶rneklerinden biriydi. Ki zaten o gÃ¶rÃ¼nÃ¼m Ã§oktan tarihe geÃ§ti.

Diana ile Charles 1992'de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p dÃ¶rt yÄ±l sonra da resmen boÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte Azagury de onun tarzÄ±nÄ± ÅŸekillendirmeye o zaman baÅŸladÄ±.

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Azugury'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Diana o dÃ¶nemde kendini evliliÄŸinden tamamen kurtulmuÅŸ hissetmeye baÅŸladÄ±.

Diana'nÄ±n o sÄ±rada fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n zirvesinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Azagurry yine de onun bir isteÄŸini yerine getirmediÄŸini anlattÄ±. O da Diana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kÄ±yafetlerinden biri olan mavi elbiseyle ilgiliydi.

Â SÃœPER MÄ°NÄ° GÄ°YMEK Ä°STEDÄ°... AKSÄ°NE ZOR Ä°KNA ETTÄ°LER

O gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Azagury "SÃ¼per mini elbiseler giymek istediÄŸini sÃ¶yleyerek beni ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. DÃ¼ÅŸÃ¼k bir gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi vardÄ± ve eteÄŸi de miniydi. Diana daha mini etek istedi.

Biz de ona "Bak sen bÃ¶yle bir elbise giyemezsin.. Sen bir prensessin. Sana bunu hatÄ±rlatmak zorundayÄ±z" diyerek ikna ettik.

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Yine de o Ã¼nlÃ¼ mavi elbise miniydi ama Diana'nÄ±n istediÄŸi kadar deÄŸil elbette.

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BÃœTÃœN BÄ°R AÄ°LEDEN Ä°NTÄ°KAM ALMAK Ä°STEDÄ°

Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± modacÄ±lar da dahil Diana'yÄ± tanÄ±yanlar, evliliÄŸinin bozulmasÄ±ndan sonra kadÄ±nsÄ± yanÄ±nÄ± daha Ã¶n plana Ã§Ä±karan, dekolte ve mini etekler giymek istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Bunun ardÄ±nda da Ä°ngiliz kraliyet ailesinden intikam alma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi var. Bunlar arasÄ±nda en Ã¼nlÃ¼lerinden biri de "intikam elbisesi" olarak bilinen bu siyah elbise.

AslÄ±nda bir davete hazÄ±rlanan Diana o gÃ¼n bambaÅŸka bir elbise giyecekti. Fakat Charles, TV kameralarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda alenen ona ihanet ettiÄŸini sÃ¶yleyince bu siyah mini elbiseyi giydi. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de tarihe geÃ§ti.Â

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Jacques Azagury'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Diana hayatÄ±nÄ±n son yÄ±llarÄ±nda gayet formdaydÄ±, Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Biraz da bu yÃ¼zden iddialÄ± giyinmek istiyordu. AÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamasÄ± ÅŸartÄ±yla zaten modacÄ±nÄ±n amacÄ± da buydu. Diana'nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±p kamuoyunda ona yeni bir imaj kazandÄ±rmak.

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