İntihar eden ünlü şarkıcının göz yaşartan mücadelesi ortaya çıktı: Öyle çok acı çektim ki normal bir hayat yaşayamadım

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Coco Lee’nin iki ablası Carol ve Nancy, Facebook’tan yaptıkları paylaşımda kız kardeşleriyle ilgili acılı haberi duyururken Coco Lee’nin son birkaç yıldır kötü bir ruh halinde olduğunu ve ağır bir depresyonla boğuştuğunu yazdılar.

Yıldız isim intihar teşebbüsünde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmış, üç gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek ölmüştü. Hong Konglu Coco Lee, gençlik yıllarında ABD’ye taşınmış, etkileyici sesiyle herkesi büyüleyerek sayısız albüme ve birçok rekora da imza atmıştı.

Muhteşem başarılarla dolu kariyeri bounca sayısız albüm yapan ve bir o kadar da ödül kazanan Coco Lee intihar ederek hayatına son verdi

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En İyi Şarkı dalında Oscar adaylığı da bulunan Coco Lee izlenme rekorları kıran animasyon Mulan’da da hem baş karakter Fa Mulan’a sesiyle hayat veren hem de filmin şarkılarını seslendirmiş, böylece bir Disney yıldızı da olmuştu.

Ünlü şarkıcı 2011’de Kanadalı iş insanı ve Hong Kong merkezli büyük bir tedarik zinciri şirketinin CEO’su olan Bruce Rockowitz’le evlenmişti. Coco ve Bruce’un evlenmeden önce de 8 yıllık bir beraberlikleri vardı. Çiftin çocukları olmadı ancak Coco Lee, eşinin eski evliliğinden olan iki kızına 12 yıl boyunca annelik yaptı. Coco Lee ve eşi arasında anlaşmazlık olduğu ve çiftin ilişkisinin yıllardır iyi olmadığı da ölümünden sonra ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Coco Lee 8 yıllık bir ilişkinin ardından 2011'de evlendiği iş insanı Bruce Rockowitz'le evliliğinde sorunlar yaşıyordu iddiası ortaya atıldı ancak milyarder girişimci eşinin ardından dokunaklı bir mesaj paylaştı

Coco Lee’nin milyarder iş insanı eşi Bruce Rockowitz, yıldız şarkıcının ölümünün ardından sürdürdüğü sessizliğini bozdu ve ilk kez konuştu. 48 yaşındaki Coco Lee, bir yandan ağır bir depresyonla bir yandan da geçirdiği büyük bir ameliyatın zorlayıcı etkileriyle boğuşuyordu. Ünlü şarkıcı yaşadığı Hong Kong’daki Queen Mary Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Şarkıcının iş insanı eşinin Coco Lee intihara teşebbüs ettiğinde Hong Kong’da olmadığı ancak haberi alır almaz geri döndüğü açıklandı. Bruce Rockowitz ve iki kızının imzasını taşıyan dokunaklı anma yazısında Coco Lee’den “çok güzel bir insan” ve “ilgili bir akıl hocası” olarak bahsedildi: “Coco hem içi hem de dışı çok güzel bir insandı. Nazik ve sıcaktı. Çok yetenekli bir şarkıcı ve performans sanatçısıydı. Kendinden sonra gelen nesil için ilgi dolu bir akıl hocası olmuştu. Sevgi dolu bir eş ve çok sevilen bir dosttu.”

Coco Lee, Hong Kong'da doğduktan sonra 9 yaşında ablaları ve annesiyle ABD'ye göçmüştü: Lee burada Oscar adaylığına kadar uzanan büyük başarılar elde etti

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Sadece ABD’de ve İngiltere’de değil tüm Asya ülkelerinde milyonlarca hayranı olan Coco Lee’nin acılarla örülü yaşamı da ölümünden sonra gündeme geldi. Babası daha o doğmadan ölen Coco, annesi ve ablalarıyla birlikte 9 yaşındayken San Francisco’ya taşınmıştı. Daha lisedeyken güçlü sesiyle hayranlık uyandırmaya başlayan Coco Lee, 1996’da Sony’yle ilk anlaşmasını imzaladı ve albümleri milyonluk satış rakamlarına ulaştı.

Coco Lee’nin intihar etmeden sadece birkaç gün önce hayranları için bir mesaj yayınladığı ve onlara “Siz benim güç kaynağımsınız, iyileşmek için inanın çok çalışıyorum” dediği ortaya çıktı. Coco Lee, yaptığı son Instagram paylaşımında hayatının çekilmez halde olduğundan bahsetmişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşleri, ölümünün ardından, onun yıllardır depresyonla mücadele ettiğini söylediler.

Coco Lee geçtiğimiz aylarda doğumundan beri ona büyük acılar çektiren sol bacağındaki sakatlık için ameliyat olmuştu

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Yıldız isim geçen şubat ayında sol bacağından çok ağır bir ameliyat geçirmişti ve “Yürümeyi tekrar öğrenmek zorunda kaldım” demişti. Coco Lee muhteşem sahne performansları ve danslarıyla yaşadığı büyük acıyı yıllarca saklamıştı ancak bir prova sırasında sakatlanıp ameliyat olmak zorunda kalınca acı gerçek ortaya çıkmıştı.

Coco Lee’nin sol bacağı ve kalçasında doğumsal bir sakatlık vardı ve ünlü şarkıcı daha 2 yaşındayken çok acı verici bir ameliyat olmuştu. “Doktor sol ayağımın topuğundan bir metal çubuğu bacağıma sokmuştu ve tüm bu süreç boyunca alçı takmak zorundaydım. Küçücük bir çocuktum ve korkunç günler geçirdim” diye anlattığı bu tedavi süreci maalesef başarılı olmamıştı.

Yıldız şarkıcınının intihar etmeden birkaç gün önce hayranlarına bir mesaj yollayıp "Siz benim güç kaynağımsınız, iyileşmek için çok çalışıyorum emin olun" dediği ortaya çıktı

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O günlerden beri hem ayakta durabilmek hem de bu doğumsal kusuru gizleyebilmek için hep sağ bacağına yüklenen Coco Lee en sonunda bir kez daha zorlu bir ameliyat süreci yaşamak zorunda kaldı. Aylardır iyileşmeye çalıştığı ortaya çıkan ünlü şarkıcı “Hayatım boyunca bu korkunç acıya dayanmaya çalıştım ve bu benim normal bir hayat yaşamama engel oldu.” derken geçirdiği bu son ameliyatla hayatındaki en büyük korkuyla yüzleştiğini ve bunun en büyük mücadelesi olduğunu söylemişti.