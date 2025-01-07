İnternetten bulduğu kocasını internette kaybetti… Günlerce dedektif gibi iz sürmüş!

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EVLİLİKLERİ BİTMİŞTİ... ÖYLE BİR GERÇEĞİ KEŞFETTİ Kİ...

Bir dönemin ünlü oyuncusu Keith Allen’ın dünyaca ünlü şarkıcı kızı Lily Allen uzun süredir evliliğinin yolunda gitmediği hatta büyük bir buhran yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

2019 yılında tanıştığı, Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour’la bir yıl sonra evlenen Lily Allen kocasını internetten yeni bir gönül macerasının peşine düşmüşken yakaladı.

Bir ay önce yollarını ayırdıkları ortaya çıkan çift henüz boşanmak için adım atmamış olsa da bu aşkın bittiği epeydir konuşuluyordu.

Evliliklerinin sallantıda olduğu söylenen en sonunda da bir ay önce yollarını ayırdıkları ortaya çıkan ünlü çift hakkında gündeme gelen haber epey konuşulacağa benziyor...

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Araları açıldıktan sonra David Harbour’ın kendisini aldatıyor olabileceğinden şüphelenen Lily Allen çevrimiçi flört uygulaması Raya’ya girip kocasının izini sürmeye başladı.

DEDEKTİF GİBİ UĞRAŞTI, KOCASINI TAM DA ARADIĞI YERDE BULDU!

Sahte bir profil açarak iz sürmeye başlayan ünlü şarkıcı kocası David Harbour’ı tam da aradığı yerde buldu!

David Harbour'ın flört sitesindeki profilini Daily Mail yayınladı. Ünlü oyuncu kendi yazdığına göre Atlanta'da yaşıyor ve New York'u ziyaret ediyormuş... Kendini "nerd" (aşırı entelektüel, takıntılı veya sosyal becerilerden yoksun görülen kişiler için kullanılan bir tanım) olarak tanımlayan ünlü oyuncu "Ben televizyonunuzda gördüğünüz o sert adamları oynayan kişiyim" diyerek kimliğini de açıkça ortaya koymuş... Hatta aktif kullandığı Instagram profilinin linkini de profiline eklemeyi ihmal etmemiş

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Sadece ünlülerin kayıt olabildiği ve gösteri dünyasında çok popüler olan bu flört uygulamasına kaydolan David Harbour henüz resmen boşanmış olmasalar da çoktan yeni bir gönül macerasına atılmak istemiş; şansını da böyle denemişti.

İşin ilginç yanı Lily Allen ve David Harbour da aynı uygulama sayesinde tanışmış, birbirlerine aşık olup ilişki yaşamaya başladıktan bir yıl sonra da evlenmişti.

Lily Allen ve David Harbour da birbirlerini aynı flört uygulamasında bulmuş, aşk yaşamaya başlayınca profillerini kapatmışlardı... Allen ve Harbour yıldırım aşklarına yakışır şekilde Las Vegas'a kaçıp evlendi, ünlü şarkıcı da gelinlik niyetine bir mağazadan aceleyle aldığı beyaz elbiseyle gelin oldu

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AŞK TATİLİNE ÇIKACAKLARDI... TÜM HAYALLER YARIM KALDI

Ünlü çift araları bozulmadan önce yeni yılı Kenya’ya yapacakları bir safari turuyla kutlamaya karar vermişti. Ancak araları bozulunca Lily Allen bu seyahate tek başına çıktı.

Yaşadığı hayal kırıklığı konusunda suskun kalsa da yakın çevresi ünlü şarkıcının çok üzgün olduğunu, evliliğinin bu şekilde bitmesi yüzünden gözyaşı döktüğünü söylüyor.

İLK EVLİLİĞİNDEN DOĞAN KIZLARINI ONUNLA BÜYÜTÜYORDU

Lily Allen ilk evliliğini de bir müteahhit ve dekoratör olan Sam Cooper’la yapmış, bu evlilikten 13 yaşında Ethel ve 11 yaşında Marnie adında iki kızı olmuştu.

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David Harbour sık sık Lily Allen’ın kızlarıyla kurduğu güzel ilişkiden bahsediyor, onlara iyi bir baba figürü olduğu için kendiyle gurur duyduğunu söylüyordu.