İnternette tanışıp yıllar sonra evlenmişlerdi… Ünlü model kocasıyla pazar alışverişinde

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İlk olarak 2016 yılında ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağında yer alan 2019'da da Victoria's Secret Meleği olan süper model 31 yaşındaki Barbara Palvin ve 32 yaşındaki oyuncu Dylan Sprouse 2023 yazında evlenmişti.

Ünlü çift yaşadıkları Los Angeles’ta Pazar alışverişine çıktıklarında paparazziler tarafından görüntülendi.

Ellerinde torbalarıyla gezen bir yandan da neşe içinde sohbet eden ikili eşofman altlarıyla rahat bir görüntü sergilerken yanlarından geçip gidenler onları tanımakta zorlandı.

Ünlü model ve aktör 2017 yılında Dylan Sprouse Barbara Palvin’e Instagram’dan DM atmasıyla tanışmıştı.

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Çift Haziran 2023'te nişanlandıklarını teyit ettikten sadece bir ay sonra Barbara Palvin’in memleketi Macaristan'da nikah masasına oturmuştu.

2019'da müstakbel kocası hakkında övgüler yağdıran ünlü model verdiği röportajda “Mükemmel erkeği bulduğumu hissediyorum. O çok nazik ve kibar... Çok aşığım” demişti.

Dylan Sprouse da “Beni takip etti, ben de ona bir mesaj attım. Altı ay boyunca bana mesaj atmasını bekledim” diyerek Barbara Palvin’le ilk tanışmalarını anlatmıştı.

Barbara Palvin aylarca beklettiği Dylan Sprouse ile ilk karşılaşmalarında ona aşık olduğunu ve onun hayatının erkeği olduğunu anladığını söylüyordu.

Çift ilişkilerini 2018’de ilan ettikten sonra 2019'da birlikte yaşamaya başladılar ve 2023’te de evlenip yuvalarını kurdular.