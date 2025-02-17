İnternette aşk ararken karısına yakalanınca yuvası yıkılmıştı: Ünlü oyuncu 22 yaş genç sevgiliyi bulmuş bile!

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Çift, nikahtan sonra da bir hamburgerciye gidip bir güzel karınlarını doyurmuş ve düğünlerini de bu şekilde yapmıştı.

Tam herkes daha uzun yıllar mutlu mesut yaşayıp gideceklerini düşünürken bir anda evliliklerinin bittiği haberi geldi. Üstelik de sadece dört yılda!

Daha da ötesinde bu evliliğin bitmesi öyle basit bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıyordu. Ünlü şarkıcı kocasını, ünlülerin sevgili aradığı bir sosyal medya uygulamasında yakalamıştı.

Zaten kısa süre sonra ortaya çıktı ki ünlü şarkıcının kocası gerçekten de aradığı sevgiliyi bulmuş ve onunla çoktan işleri ilerletmiş bile... Üstelik bulduğu sevgiyi kendisinden 22 yaş daha genç.





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DÖRT YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Öyküsünü böyle kısaca anlattığımız bu ünlü çift Lily Allen ile David Harbour.

2020 yılında sadece Lily Allen'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunun katıldığı sade bir törenle hayatlarını resmen birleştiren Lily Allen ile David Harbour'ın evliliği bitti.

Eski çift artık kendi hayat yollarını çiziyor.

Allen ile Harbour'ın evliliğinin bitme nedeni ise Stranger Things başta olmak üzere rol aldığı yapımlarla tanınan oyuncunun, bir flört uygulamasını kullanırken karısına yakalanması oldu.

Diğer yandan görünüşe göre David Harbour, aradığını çoktan buldu bile.

Çünkü 49 yaşındaki oyuncunun bir süredir Ellie adıyla tanınan 27 yaşındaki bir modelle romantik bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.





İLİŞKİSİ BOŞANMA AÇIKLAMASINDAN AYLAR ÖNCE BAŞLAMIŞ

İddialara göre bu ilişkinin başlangıcı da çok yeni değil. David ile Ellie, birkaç aydır birlikte. Hatta David Harbour'un yeni yıl için çıktığı Hindistan gezisinde bile yanında Ellie'nin olduğu konuşuluyor.

Bu arada yine iddialara bakılırsa 39 yaşındaki Lily Allen da bu aşkın farkında. Üstelik kocasının kendisini bu kadar çabuk unutmuş olmasından dolayı büyük bir üzüntü içinde.

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Allen'ın yüreğini burkan ise Ellie adlı modelin sosyal medya sayfasında paylaştığı bir fotoğraf.

Orada Ellie, David Harbour'ın çok sevdiği bir markaya ait tütün ürününü kullanırken görülüyor.

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ÜNLÜ ŞARKICI ÇOK ÜZGÜN

Söz konusu fotoğraf da Allen ile Harbour evliliklerinin bittiğini açıklamalarından aylar önce paylaşılmış.

Bir başka deyişle David Harbour, Lily Allen ile boşanacaklarını açıklamalarından önce sevgilisiyle ilişkisine başlamış.

Harbor ile Ellie'nin; ünlü oyuncunun Stranger Things adlı yapımın çekimleri için bir yıl boyunca yaşadığı Atlanta'da tanıştığı konuşuluyor.

Lily Allen'a yakın bir kaynak "Ellie'nin sosyal medyadaki pozunu gördükten sonra kocasının genç modelle ilişkisinin aylar önce başladığını fark etti. Bu da Lily'yi çok üzdü" diye konuştu.

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Bu arada bu boşanmayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. Lily Allen ile David Harbour da 2019 yılında ünlülerin kullandığı bir flört uygulamasında tanışmışlardı.





Allen ile Harbour, 2020 yılında evlendi. Ünlü şarkıcının üzerinde eski evliliğinden dünyaya gelen kızlarından birinin bir mağazada görüp beğendiği bir mini elbise vardı. Bunu bir duvakla tamamladı. Harbour ise sıradan bir takım elbise giydi.





Lily Allen ilk evliliğini 2011 ile 2018 arasında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten Ethel Marş ve Marnie Rose adında iki tane kızı bulunuyor.