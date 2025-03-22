‘İnternette aşk arıyordu’ dediği kocasından ayrılmıştı… Üç yıldır aldatıldığını öğrendi

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Ünlü şarkıcı Lily Allen'ın kocası, Stranger Things'in yıldızı David Harbour'un kendisini aldattığından şüphelendiği söylemiş, internetteki tanışma ve flört uygulamalarında onun izini sürdükten sonra korktuğu başına gelmişti.

Kocasının sadece ünlülerin, sosyetenin ya da zenginleri girebildiği tanışma uygulaması Raya'yı kullandığını öğrendiğinde kendisi de orada sahte bir profil açan Lily Allen onu gerçekten de aradığı yerde bulup yıkılmıştı.

Ancak görünüşe göre İngiliz pop yıldızının bilmediği şey, Harbour'un da en az üç yıldır bir meslektaşıyla ilişkisi olduğuydu.

Daily Mail 49 yaşındaki David Harbour’ın genç bir kostüm tasarımcısıyla romantik bir ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.

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Stranger Things dizisinin setinde tanıştığı bu kadınla aşk yaşamaya başlayan David Harbour’ın ilişkiyi saklamak için de çok çaba sarf etmediği söyleniyor.

Üstelik yaşadıkları aşk o kadar ciddileşti ki Harbour geçen yıl yayınlanan dizisi üzerinde çalışırken kadının kendisini ziyaret etmesi için 400 milden fazla yol kat etmesini sağladı.

Ünlü oyuncu Keith Allen ve film yapımcısı Alison Owen'ın kızı olan 39 yaşındaki Lily Allen David Harbour’la evlendikten sonra yerleştiği ABD’den tekrar memeleketi İngiltere’ye döndü.

İlk eşi Sam Cooper'dan iki kızı olan Lily Allen, kaderin bir cilvesi olarak kendisi de David Harbour’la Raya'da tanışmalarından bir yıl sonra 2020 yılında Las Vegas'ta evlenmişti.

Lily Allen'ın yakın çevresi geçen yıldan beri durumu ve görüntüsü giderek endişe verici hale gelen, çok kilo kaybeden ve hep mutsuz bir yüz ifadesiyle görüntülenen ünlü şarkıcının aldatıldığından uzun süredir şüphelendiğini söylemişti.