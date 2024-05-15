İnternetin kralı ve dünyanın en zengin birkaç kişisinden biri… Ama onun için dünya eşi ve üç kızından ibaret

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Tüm şirketlerini Meta adıyla tek çatı altında toplayan girişimci, iş insanı ve teknoloji devi Mark Zuckerberg internetin kralı olarak anıldığı iş hayatında kazandığı başarılarla kişisel servetini Mayıs 2024 itibarıyla 164 milyar dolara yükseltti.

DÜNYANIN EN ZENGİN DÖRDÜNCÜ KİŞİSİ

Bu da onu dünyanın en zengin dördüncü kişisi yapıyor. Hem serveti hem de sahip olduğu sosyal medya platformları sayesinde en üst düzey politikacılardan Hollywood yıldızlarına kadar çok geniş bir çevreye ve etki alanına sahip.

Dün 40. yaş gününü kutlayan Mark Zuckerberg de tüm bunlara rağmen temelde eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yuva kurmuş gururlu bir aile babası.

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Mark Zuckerberg'in ilk gençlik yıllarında kendi aile evinde yaşarken kod yazdığı odası...

Elde ettiği sonsuz gibi görünen servet ve üne rağmen her zaman aile hayatını en öne koyan Zuckerberg de hepimiz gibi mutlu ailesini anlata anlata bitiremeyen ve çocuklarının fotoğraflarını Instagram’da paylaşan gururlu bir baba…

NE SERVET NE ŞÖHRET... VARSA YOKSA AİLESİ

Ama elbette o da tüm ünlüler gibi eşi ve çocuklarının görüntülerini paylaşırken ölçülü olmaya ve onları dünyanın önüne nadir şekilde çıkarma konusunda dikkatli. Özel günlerde ise bu kuralları bir nebze olsun esnetmeyi biliyor.

Harvard’da öğrenci olduğu günlerden beri birlikte olduğu Dr. Priscilla Chan’le 2012’de evlenen Zuckerberg üç kız çocuk babası. Çiftin 8 yaşında Maxima, 6 yaşında August ve 13 aylık Aurelia adında üç kızları var.

40. YAŞINI EŞİ VE ÜÇ KIZIYLA KUTLADI

Zuckerberg’in 40. yaşını kutlarken üç kızlarının fotoğraflarını ve aile boyu mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift kızlarını tüm ün ve servetlerine karşın şaşaalı bir hayattan uzakta tutmaya çalışarak, doğayla iç içe büyütmeye özen gösteriyor.

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan teknoloji devi 12 yıllık evli, 3 kız babası mutlu bir aile erkeği...

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Zuckerberg'in doğum gününde ünlü teknoloji CEO’sunun kod yazmayı öğrendiği yani aslında tüm bu hikâyenin başladığı çocukluk odası da şimdi yaşadığı evinde özel olarak aslına uygun şekilde yeniden dekore edilmiş.

KIZLARINA ÇOCUKLUĞUNU VE GENÇLİĞİNİ ANLATTI

Mark Zuckerberg doğum günü paylaşımında aile fotoğraflarını takipçilerine gösterirken “İlk 40 yılım için minnettarım! Priscilla bana küçük bir parti verdi ve gençlik günlerimde yaşadığım bir sürü yeri yeniden yarattı,” diye yazarak karısına teşekkür etti.

“Kızlarıma büyüdüğüm odayı gösteriyorum” diyen milyarder çocuklarının fotoğraflarını nadir de olsa paylaştığında “Bir kız babasının hayatı” ifadesini kullanıyor.

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TUVALET SIRASINDA BEKLERKEN BAŞLAYAN AŞK

Eşi Dr. Priscilla Chan’le 2003’te tanışan Mark Zuckerberg Facebook’u ve sonrasında kurduğu tüm şirketleri en az kendisi kadar zeki olduğu konuşulan karısının desteğiyle kurduğunu ve büyüttüğünü her fırsatta dile getiriyor. Çift 2012’de evlendiklerin bu günde aynı zamanda Priscilla Chan’in tıp fakültesinden mezun oluşunu da kutlamışlardı.

Üniversitede öğrenci oldukları yıllarda tanışan çift o günden beri hiç ayrılmadılar

Harvard’da verilen bir partiye katılan ikili tuvalet sırasında beklerken karşılaşmış, bu ilk karşılaşma sonrasında aşka dönüşmüştü. Priscilla Chan, ülkenin en iyi tıp fakültesinden mezun başarılı bir pediatrist yani çocuk doktoru. Çift 2012'de, evlerinin arka bahçesinde çok sade bir törenle evlenmişti.

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EV İŞLERİNE YARDIM EDEN SORUMLU BİR BABA...

Ünlü çift kızlarını sorumluluklarının bilinciyle büyüttüklerini söylüyorlar. Onları da işe götüren Zuckerberg ve Chan, her gece yatmadan önce kızlarıyla oturup, kendine ve sağlığına dikkat etmek, arkadaşlarına ve ailesine değer vermek ve başarmak da dahil olmak üzere 'hayatta en önemli' olduğunu düşündüğü şeyleri tartışıyormuş.

Chan, The Times'a verdiği bir söyleşide kendisinin ve kocasının ebeveynlik görevlerini paylaştıklarını söyledi. Priscilla Chan onları sabahları hazırlarken Zuckerberg de yatmadan önceki işleri hallediyor. Ayrıca Priscilla Chan’in söylediğine göre küçük kızları August üç yaşından beri babasıyla kod yazıyor.

Ünlü çift kızlarını işe götürüyorlar ve onlara hem şimdiden iş hayatını öğretiyorlar hem de sorumlulukları konusunda bilinçlendiriyorlar

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SERVETİNİ ÇOCUKLARINA VERMEYECEK

Teknoloji dâhisi olarak görülen Mark Zuckerberg belli ki kızlarında da aynı ışığı görmüş ve onları da şimdiden geleceğin dünyasına sıkı şekilde hazırlıyor… Bir de ufak not: Zuckerberg ve Chan çifti de birçok ünlü çift gibi kızlarının geleceği için bir karar vermiş durumdalar. Büyük servetlerini kızlarına bırakmak yerine hayır kurumlarına bağışlayacaklarını açıkladılar. Kızları da hayata sıfırdan başlayıp kendi servetlerini kendileri yaratacak...