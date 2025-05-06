İnsan suretinde bir kuğu gibi… Güzelim saçlarını kestirmiş… Tam bir ayda dikilen elbisesiyle gecenin yıldızı oldu!

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Sürprizlerle dolu geceye karnı burnunda katılarak hamileliğini duyuran Rihanna damga vurdu. Beklenen Kylie Jenner – Timothee Chamalet şovu Chamalet’nin geceye katılmamasıyla gerçekleşmedi hayranlarının üzülmesine yol açtı.

HER SENE YILDIZ OLMAYI BAŞARIYOR

Dua Lipa ve Callum Turner bu özel gecede kırmızı halıya ilk kez birlikte çıkarak ilişkilerini iyice perçinlerken bu tür davetlerin, ödül törenleri ve kırmızı halıların tartışmasız yıldızı bir kez daha görenleri kendine hayran bıraktı…

Güzelliği ve zarafeti tartışmaya kapalı olan Hollywood’un yıldız ismi Nicole Kidman da gecenin büyük sürprizlerinden birini yaptı. Kidman kısacık kestirdiği saçlarını ilk kez Met Gala’da göstermiş oldu.

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KISACIK SAÇLARIYLA GECENİN SÜRPRİZİNİ YAPTI

Saçları asında kızıl ve kıvır kıvır olan Nicole Kidman uzun yıllardır saçlarını sarya boyatıp düz şekilde kullanıyordu. Dün geceki saçları ise hayranlarının alışkın olmadığı kadar kısaydı.

Kidman’ın bu imaj değişikliği çok beğenildi ve kısalttığı saçlarının onu gençleştirildiği yorumları yapıldı. Uzun yıllardır fazla botoks kullanması yüzünden eleştirilen Nicole Kidman belli ki estetik müdahalelerin de dozunu azaltmış ve daha doğal bir görüntüyü seçmişti.

Yıldız oyuncunun gece için seçtiği elbise de Balenciaga Couture markaydı ve gecenin temasına uygun şekilde ünlü şarkıcı ve aktris Eartha Kitt'e bir övgü niteliğindeydi. Kidman geçen yılki "Uyuyan Güzel" temalı Met Gala'ya da bir masal prensesi gibi gelmişti... Güzel yıldıza bu yıl eşi Keith Urban eşlik etmedi

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ELBİSESİNİ DİKMEK BİLE BİR AY SÜRDÜ

Stilistliğini Jason Bolden'in yaptığı, Cristóbal Balenciaga'nın 1952 koleksiyonundaki bir fraktan esinlenerek tasarlanan siyah organze elbisenin yapımı tam 700 saat yani 30 gün sürdü.

Couture kreasyon kare yaka, uzun kloş etek ve iki ipek fiyonk detayına sahipti: Biri korsajın etrafına diğeri de Kidman’ın beline sarılmıştı.

Nicole Kidman görünümünü siyah topuklu ayakkabılar, uyumlu kısa eldivenler ve elmas kakmalı sarkan küpelerle tamamladı.

SAÇLARI ŞİMDİ KISACIK AMA ONU YAKINDA YİNE UZUN SAÇLI GÖREBİLİRSİNİZ!

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Bu arada Nicole Kidman’ın saçları Hollywood ünlülerinin en sevdiği kuaförlerden olan Adir Abergel tarafından kesildi. “Pixie cut” olarak bilinen bu saç kesimini Adir Abergel Kidman’ın saçlarını yandan ayırarak ve yüzünün bir tarafını çerçeveleyen uzun perçemler kullanarak şekillendirdi.

Kesim Kidman'ın görünümünü önemli ölçüde değiştirmiş olsa da, Oscar ödüllü aktrisin neredeyse her projesinde peruklar kullandığı biliniyor. Bu da onu kısa bir zaman sonra bir kez daha uzun saçlarla görebileceğimiz anlamına geliyor.