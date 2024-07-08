'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' Dostları Özkan Uğur'u andı!

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'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' parçaların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Cennet Mahallesi' gibi birçok yapımda rol alan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetti.

CEM YILMAZ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

MFÖ müzik grubunun sevilen ismi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçti. Uğur ile G.O.R.A, Yahşi Batı, Pek Yakında ve Arif v 216 gibi yapımlarda birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uğur'u ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla andı.

Cem Yılmaz, X hesabında Uğur'un fotoğrafını "Canımız abimizleyiz... Kalbimizdesin Özkan abim" notuyla paylaştı.

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DOSTLARI ÖZKAN UĞUR'U UNUTMADI!

Cem Yılmaz’ın yanı sıra Özkan Uğur’u çok sayıda ünlü isim andı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.

MELEK BAYKAL

Sen gideli bir yıl oldu…

Bize bir asır gibi geldi…

Koca bir ömrü birkaç fotoğrafa sığdırmak ne acı.

Yerin o kadar büyük ki kalbimizde hala yasını tutuyoruz 365 gündür her gün her gece.

Güllerin içinde ‘GÜL BİZE’

Canım Özkan’ım…

CAN YILMAZ

365 gün geçti, 365 gün seni hatırladık. Mekanın Cennet olsun Özkan abi…

ZAFER ALGÖZ

ÖZKAN UĞUR’O….”İnsan ölünce değil, unutulunca ölür…” derler… Ne kadar doğru… Hiç unutmadık seni Özkan’ım…Ruhun şad, mekanın cennet olsun. (8-Temmuz-2023)…