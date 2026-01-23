O kadar kötü konuştu, yine defterden silmediler: Bunlar oğlumuzu esir aldı... Kız boşarsa çocuk beş parasız kalacak!

Haberin Devamı

Özellikle de Brooklyn Beckham'ın o paylaşımından sonra bu aile gerilimi eskisinden daha fazla ilgi çekmeye başladı. O bomba gibi satırların perde arkası masaya yatırılıyor.

Her ne kadar kendileri bu konuda bir açıklama yapmamış olsalar da bir anne ve baba olarak Victoria ile David'in kalbinin ne kadar kırıldığını tahmin etmek hiç zor değil.

İşte bu anlamda konu döndü, dolaştı Brooklyn'in mali durumuna geldi. Daha doğrusu eğer bir gün Nicola'dan boşanacak olursa yaşayabilecekleri.

ASLINDA HER ŞEYİ BABASINDAN GELEN ÜNLÜ SOYADINA BORÇLU

Aslına bakılırsa belli bir mesleği olmayan, fotoğrafçılık dahil daldan dala konan Brooklyn son olarak mutfaktaki becerilerini konuşturmaya başladı. Elbette diğer yandan tanıtım yüzü olduğu firmalar, reklam anlaşmaları da var. Yine de bütün bunları babasından aldığı o ünlü Beckham soyadına borçlu.

Özetle öyle ünlü ve varlıklı bir ailenin oğlu olmasaydı Brooklyn de kendine düzenli ve kalıcı bir iş bulmak zorunda kalacaktı. Diğer yardan karısı Nicola da milyarder bir ailenin kızı. O da modellik ve oyunculuk yaparak kendine bir kariyer oluşturdu.

Brooklyn ve Nicola birbirlerine çok aşık görünüyorlar. Hatta belli ki Broolyn, karısına olan bu aşkı yüzünden ailesine kafa tuttu.

Ama birçok yoruma göre Brooklyn 26, Nicola da 31 yaşında olduğuna yani ikisinin de gençlik çağlarında bulunduğu göz önüne alındığında evliliklerinin çok da ömür boyu süremeyebileceği olasılıklar arasında. Sonuçta onlar da gösteri dünyasının bir parçası sonuçta.





BOŞANIRLARSA BROOKLYN'İN GELECEĞİ PEK PARLAK DEĞİL

Her ne kadar kendileri aleyhinde söyle kötü sözler söylese de Victoria ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn ile ilgili büyük bir korkusu var. O da karısı Nicola ile yaptığı evlilik anlaşması.

Söylenenlere göre Victoria ile David, gün gelir de oğulları Brooklyn, Nicola'dan boşanırsa başına geleceklerden endişe ediyor.

Çünkü eğer günün birinde boşanırlarsa Brooklyn mali olarak beş parasız kalacak. Ya da karısının ailesinin kendisine vereceği tazminata muhtaç olacak.

Bu konuda İngiliz The Sun gazeteine konuşan bir kaynak "Eğer gerçekten yolları ayrılırsa Brooklyn tamamen dışlanacak ve karşılığında da çok fazla bir şey elde edemeyecek" diye konuştu

Düğün öncesi yapılan evlilik anlaşmasına göre eğer boşanırlarsa Brooklyn, Nicola ile evli olduğu sırada elde ettikleri kazanımların yarısını alacak. Ama Peltz ailesinin milyarlık servetinden tek kuruş alması söz konusu bile değil.

BABA BECKHAM ÜSTÜ KAPALI BİR YORUM YAPTI

Başka bir kaynağa göre de Victoria ve David, Peltz ailesinin oğullarını esir aldığını düşünüyor.

Buna göre Victoria ve David, oğullarının bütün geleceğinin Nicola'nın ve onun ailesinin ellerinde olduğuna inanıyor. Bu da elbette onların kalbini kıran başka bir konu.

Son durumda Brooklyn artık Peltz ailesinin tarafına geçtiği ve kendi ailesine kafa tuttuğu için Victoria ve David'in bu konudaki endişesi de öyle yersiz sayılmaz.

Bu arada David Beckham da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte oğlunun bu çıkışına ilginç bir cevap verdi. David "Biliyorsunuz bazen çocukların hata yapmalarına izin vermek gerekir" dedi. Bu şekilde de onların hayatı öğrenebileceklerini ifade etti.