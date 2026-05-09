Ä°nÅŸaat iÅŸÃ§isi oldu, kapÄ± kapÄ± pazarlamacÄ±lÄ±k yaptÄ±... Åžimdi cebinde milyonlarÄ±, kolunda genÃ§ karÄ±sÄ± ÅŸen kahkahalarla yeni yaÅŸÄ±na girdi

Ä°ÅŸte Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼, varlÄ±klÄ±, nÃ¼fuzlu ve ÅŸansÄ±nÄ± kendisi yaratan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan George Clooney de bunlara bir Ã¶rnek.

AslÄ±nda Ã¶yle Ã§ok da fakir bir ailenin evladÄ± olarak doÄŸmadÄ± Clooney. Ama Ã§ok bolluk iÃ§inde olduÄŸunu da sÃ¶ylemek doÄŸru deÄŸil.

Daha da Ã¶tesinde bugÃ¼nlere gelene kadar yani Ã¼nlÃ¼ ve zengin bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olana kadar gerÃ§ekten de kendi Ã§abasÄ±yla ayakta kaldÄ±.

ÅžANSINI KENDÄ° YARATTI, ÃœSTÃœNE SERVET KAZANDI

Ã‡ok deÄŸil, bundan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yani 6 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ de 65'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. YanÄ±nda kendisinden genÃ§ karÄ±sÄ±, Ã§evresinde Ã¼nlÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Fransa'nÄ±n gÃ¼neÅŸli St. Tropez kentinde Ã¶yle kapÄ±sÄ±ndan geÃ§en herkesin giremeyeceÄŸi bir kulÃ¼pte hem de.

George Clooney, bugÃ¼n 500 milyon dolar yani yarÄ±m milyarlÄ±k bir servetin sahibi. ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°talya, Fransa ve Ä°ngiltere'de de evleri, Ã§iftliÄŸi var.

BÃ¶yle bakÄ±nca hayatÄ± hep kolay geÃ§miÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nebilir.

Ama gerÃ§ek tam olarak Ã¶yle deÄŸil.

YÄ±ldÄ±zÂ kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce tek kardeÅŸi Adelia Zeidler'Ä± kaybetti.

GAZETECÄ° OLACAKTI AMA OKULUNU BÄ°TÄ°RMEDÄ°

Kentucky'de Nina ve Nick Clooney'in oÄŸlu olarak doÄŸdu Clooney. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hayata veda eden bir ablasÄ± vardÄ±.

AslÄ±nda Ã¶yle Ã§ok yoksul bir ailesi de yoktu Clooney'in. Annesi eski bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi, babasÄ± da gazeteciydi.

Baba tarafÄ± Ä°rlanda gÃ¶Ã§meni olan Clooney'in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±yla tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta baÅŸladÄ±. Bu konudaki ilham kaynaÄŸÄ± da kabare ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olan halasÄ± Rosemary Clooney'di.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda basketbol ya da beyzbol oyuncusu olmak istedi. Ama bu konudaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenip Kuzey Kentucky Ãœniversitesi'nde gazetecilik eÄŸitimi almaya baÅŸladÄ±. Bu arada, okulu bitirmediÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.





HAYATINI KAZANMAK Ä°Ã‡Ä°N YAPMADIÄžI Ä°Åž KALMADI

Clooney, oyuncu olarak ÅŸÃ¶hreti bulmadan Ã¶nce Ã§ok Ã§eÅŸitli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bir maÄŸazada kadÄ±n ayakkabÄ±larÄ± satan bÃ¶lÃ¼mde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KapÄ± kapÄ± gezip sigorta satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, ama bu iÅŸte de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.

BabasÄ±nÄ±n Ã§iftliÄŸinde gÃ¼nlÃ¼kle tÃ¼tÃ¼n kesti. Hatta bir ara inÅŸaatlarda bile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Clooney bir dÃ¶nem de ÅŸarkÄ±cÄ± halasÄ± Rosemary'nin ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar belki de onun gelecekteki hayatÄ±na hazÄ±rlÄ±k oldu.

OYUNCULUK KONUSUNDA BEBEK ADIMLARI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Clooney gibi gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸi ve dikkat Ã§eken gÃ¼lÃ¼msemesi olan birinin kameralardan kaÃ§masÄ± da kolay deÄŸildi.

1978 yÄ±lÄ±nda Centennial adlÄ± TV dizisinde figÃ¼ran olarak iÅŸ buldu. Bu yapÄ±m yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kentucky'de Ã§ekiliyordu.

Bu denemenin Ã¼zerinden Ã§ok uzun zaman geÃ§meden de Clooney, kendisine ÅŸÃ¶hret getiren E/R adlÄ± kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Â Bu arada bir tiyatro deneyimi de yaÅŸadÄ±. Sonunda Roseanne adlÄ± dizide kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan 1994 ile 199 arasÄ±nda yayÄ±nlanan ER adlÄ± yapÄ±m ile ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ± Clooney. Bu dizide Dr Dough Ross karakterini canlandÄ±rdÄ±.

ArdÄ±ndan da gerisi geldi zaten..

BEKARLIK YEMÄ°NÄ°NÄ° AMAL ALAMUDDIN BOZDURDU

Clooney, sadece oyunculukla yetinmedi, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± olarak da birÃ§ok filme imzasÄ±nÄ± attÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸarÄ±lar art arda gelirken Clooney, 1989 ile 1993 arasÄ±nda Talia Balsam ile evlilik yaptÄ±.

Ama ondan boÅŸandÄ±ktan sonra 2014 yÄ±lÄ±na kadar evliliÄŸi aklÄ±ndan bile geÃ§irmedi. Hatta bu yÃ¼zden uzun sÃ¼re "Hollywood'un mÃ¼zmin bekarÄ±" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Sonunda Amal Alamuddin Clooney, onun evliliÄŸe tÃ¶vbe yeminini bozdurdu. Ã‡ift, Venedik'te gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.





ÅžÄ°MDÄ° ONDAN MUTLUSU YOK

HaklarÄ±nda ortaya atÄ±lan "boÅŸanacaklar" sÃ¶ylentileri arasÄ±nda evliliklerinde 12 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar. AÅŸklarÄ±nÄ± da 8 yaÅŸÄ±na gelen ikizleri Ella ve Alexander ile taÃ§landÄ±rdÄ±lar.

Ã–nceki gÃ¼n de George ve Amal Clooney, dostlarÄ±yla birlikte St Tropez'deki Ã¼nlÃ¼ Club 55'te yÄ±ldÄ±zÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±lar.