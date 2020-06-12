İngiltere’de mahsur kaldı
İngiltere’de yaşayan ve Türkiye’deki işleri nedeniyle Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyan Almula Merter Churm, uçuş yasağına takıldı.
İngiltere’de mahsur kalan ve 3 aydır ülkesine dönemeyen sanatçı, tamamlayamadığı projeleri nedeniyle üzgün ve özlem dolu olduğunu söyledi. Churm, Ülkesine döndüğünde çocuklarını da Türk vatandaşı yapmayı planladığını söyledi. Sanatçı ayrıca İngiltere’deki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek için özel izinle kalkan uçaklara da binemedi. Çünkü Churm’e bu uçaklarla yalnızca kendisinin seyahat edebileceği, İngiltere vatandaşı olan çocuklarının uçağa alınmasının mümkün olmadığı söylendi.
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