İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yeni kararı endişe yarattı: En son böyle görüntülenmişti 

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AİLE YEMEĞİNİ İPTAL ETTİ

Bunun nedeni de Kraliçe 2. Elizabeth'in, aile üyelerinden 50 kişinin katılacağı geleneksel Noel yemeğini iptal etmesi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe, gelecek hafta Windsor Şatosu'nda gerçekleşecek olan aile yemeğini iptal etti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Buna gerekçe olarak da Covid 19'un yeni yayılan Omicron varyantı gösterildi. Kraliçe'nin bu yemeği "büyük bir pişmanlıkla" ama virüsün yayılmasına önlem olarak iptal ettiği ileri sürülüyor. Fakat bu durum, Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili endişelerin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

GEÇEN YIL DA İPTAL EDİLDİ

Planlara göre Kraliçe, Windsor Şatosu'ndaki bu yemeğin ardından helikopterle Sandringham'a geçecek ve Noel günü orada olacaktı. Geçen yıl da Noel için düzenlenen aile yemeği, Covid 19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle iptal edilmişti. Bu arada İngiltere'de Noel ve yeni yıl ile ilgili birçok etkinliğin ve planın değiştirildiği ya da yapılmamasına karar verildiğini hatırlatalım.

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'BAZI KONUKLARIN TEDİRGİN OLABİLECEĞİ DE DÜŞÜNÜLDÜ'

Kraliyet uzmanı Camilla Tominey, Kraliçe 2. Elizabeth'in aile yemeğini iptal etmesinin gerekçelerini, katıldığı This Morning (Bu Sabah) adlı programda değerlendirdi. Tominey'in yorumuna göre Kraliçe 2. Elizabeth, bir yandan virüsün yayılmasına karşı bir önlem olarak bir yandan da bazı konukların bu yemeğe katılmaktan dolayı hissedeceği tedirginliği ortadan kaldırmak için bu kararı aldı.

YENİ DOĞAN BEBEKLER DE ORADA OLACAKTI

Kraliçe'nin Noel yemeğine, Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Kate ile çocuklarının yanı sıra diğer torunları Prenses Eugenie, Prenses Beatrice ile eşleri ve yeni doğan bebeklerinin katılması da bekleniyordu.

GELENESEL BULUŞMANIN OLUP OLMAYACAĞI DA BELLİ DEĞİL

Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerin, 25 Aralık'ta yani Noel'de, St. Mary Magdalene Kilisesi'ndeki törene katılması planlanıyor. Aile üyelerinin aynı gün kiliseden önce Sandringham'da Kraliçe ile buluşması da uzun süredir uygulanan bir gelenek. Fakat bu konuda bir iptal ya da değişiklik olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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HAFİF GÖREVLER ÜSTLENİYOR

Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bazı programlarını iptal eden Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Şatosu'nda bulunuyor. Durumunun el verdiği kadarıyla da bazı hafif görevlerde bulunuyor.

MESAJI DA MERAKLA BEKLENİYOR

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak merakla beklenen başka bir konu da geleneksel Noel ve yeni yıl mesajı için video çekip çekmeyeceği. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Buckingham çalışanları da Kraliçe'nin bu geleneksel mesaj videosunu gerçekleştirmek için seçenekleri değerlendiriyor.

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DÜN UMMAN SULTANI'NI AĞIRLADI

Sağlık sorunları nedeniyle bazı programlarını ve ziyaretlerini iptal eden Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Ekim'de Windsor Şatosu'ndaki bir resepsiyonda görülmüştü. Ertesi gün yapacağı Kuzey İrlanda ziyareti ise sağlık sorunları kaynaklı bazı testlerden geçeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Kraliçe, dün Windsor Şatosu'nda Umman Sultanı ve eşiyle kısa bir görüşme yaptı.

ANMA TÖRENİNE DE KATILAMADI

Kraliçe Elizabeth, 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine katılamadı. Törende onun durması gereken yerde torunu Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine aldı. Onu Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla ile Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie eşlik etti.