Melanie Sykes yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki gondolcu aÅŸkÄ±ndan ayrÄ± kalamadÄ±

DOÄžUM GÃœNÃœNÃœ KUTLADI

GeÃ§en hafta sonu 51 yaÅŸÄ±na giren Ä°ngiliz sunucu Melanie Sykes'in geÃ§en sonbaharda baÅŸlayan gondolcu aÅŸtÄ± alevlendi. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yeniden Venedik'e giden Sykes, 24 yaÅŸÄ±ndaki gondolcu sevgilisi Riccardo Simionato ile tekrar bir araya geldi.

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BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° Ã–PÃœCÃœKLERE BOÄžDULAR

Melanie Sykes ile Riccardo Simionato, Venedik sokaklarÄ±nda romantik anlar yaÅŸadÄ±. Ã‡iftin o anlarÄ± da objektifler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sykes ve Simionato, birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼k yaÄŸmuruna tuttuktan sonra uzun uzun da sohbet etti.





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GECE YARISI EL ELE

Daha sonra Riccardo Simionato iÅŸinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Sykes da arkadaÅŸÄ±yla birlikte bir baÅŸka gÃ¶revlinin idaresindeki gondolla kanallarda gezintiye Ã§Ä±ktÄ±. Sykes ve Riccardo Simionato gecenin ilerleyen saatlerinde de Venedik sokaklarÄ±nda el ele yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.



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YARI YAÅžINDA SEVGÄ°LÄ°YLE BÃœYÃœK AÅžK

Bir dÃ¶nem eski eÅŸine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde olan Melanie Sykes, geÃ§en sonbaharda Venedik'e gittiÄŸinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Riccardo Simionato ile tanÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Sykes, kÄ±sa tatilin ardÄ±ndan geÃ§en AralÄ±k ayÄ±nda tekrar Venedik'e gitti ve sevgilisiyle buluÅŸtu.





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GONDOLUYLA GEZDÄ°, ONA AÅžIK OLDU

Melanie Sykes, genÃ§ gondolcu Riccardo Simionato ile geÃ§en ay kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Venedik tatilinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Gelen bilgilere gÃ¶re 72 Sterlin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Riccardo Simionato'nun gondoluyla Venedik kanallarÄ±nda gezintiye Ã§Ä±kan Sykes, daha sonra genÃ§ adamla romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±.





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SALGIN BÄ°LE ONU DURDURAMADI

Londra'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Venedik'i Ã¶zlediÄŸini belirten Sykes, dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s pandemisinin ikinci dalgasÄ±na raÄŸmen yine aynÄ± yere gitti ve genÃ§ sevgilisiyle buluÅŸtu.





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'Ã‡ILGIN HAYATIN Ä°Ã‡Ä°NDE MUTLULUK ANLARI'

Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nÄ±n kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle Ã§ok eleÅŸtirilen bu iliÅŸkisi hakkÄ±nda "Ã‡Ä±lgÄ±n hayatÄ±n iÃ§inde mutluluk anlarÄ±" demiÅŸti.





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Ã‡ATI USTASI ESKÄ° KOCASINA SALDIRMIÅžTI

Melanie Sykes, ilk evliliÄŸini 2001 ile 2009 arasÄ±nda aktÃ¶r Daniel Caltagirone ile yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Sykes, Caltagirone'den boÅŸandÄ±ktan sonra 43 yaÅŸÄ±ndayken Twitter Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 27 yaÅŸÄ±ndaki Ã§atÄ± ustasÄ± Jack Cockings ile evlendi. 2013'te evlenen Ã§ift, Ã¼Ã§ yÄ±l sonra boÅŸandÄ±. Bu evlilik sÄ±rasÄ±nda Melanie Sykes, kocasÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle karakolluk oldu. SuÃ§unu kabul eden Sykes'Ä±n bu evliliÄŸi uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.







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