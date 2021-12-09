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İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı?

#Kate Middleton#Catherine Middleton#Düşes Kate
İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

Son bir yıldır tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşayan İngiliz kraliyet ailesi, genç yüzleriyle "gövde gösterisi" yaptı. Ev sahipliğini Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok kullanılan adıyla Kate Middleton'ın üstlendiği Together At Christmas adlı Noel kutlama etkinliği Londra'daki Westminister Abbey'de gerçekleşti.

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GENÇ KUŞAK ÖN PLANDA
Prens William ile Kate Middleton'ın 2011 yılındaki nikahının da kıyıldığı tarihi yapı, bu kez başka bir amaç için konuklarını ağırladı. Pandemi nedeniyle az sayıda konuğun davetli olduğu gecede Mountbatten Windsor ailesinin genç kuşak üyeleri ağırlıktaydı. Bunlar arasından bazıları kıyafet seçimleriyle bazıları da özel hayatlarıyla ilgi odağı oldu. Middleton'ın ailesinin de konuklar arasında olması dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

SİYAHINI CENAZE TÖRENİNDE GİYDİ
Kocası Prens William ile birlikte gecenin ev sahipliğini üstlenen Kate Middleton, her zamanki giyim tarzından ödün vermedi. Sevdiği modacılardan biri olan Catherine Walker'ın imzasını taşıyan kırmızı bir ceket elbise giydi. Bu seçiminin ilginç yanı ise Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninde giydiği siyah kıyafetin farklı renkte bir versiyonu olmasıydı.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

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KARDEŞLERİ, ANNE- BABASI VE GELİNLERİ DE ORADAYDI
Pandemi sırasında, olağanüstü koşullarda çalışan öğretmenler, gönüllüler ve vakıf görevlileri onuruna adanan geceye Middleton'ın ailesi de katıldı. Annesi Carole, babası Michael, kız kardeşi Pippa ve erkek kardeşi James de gecenin konukları arasındaydı. Middleton ailesinin yeni gelini Alizée Thevenet Middleton gece boyu kocası James'in elini bırakmadı. Pippa Middleton'ın ise törene yanında kocası James Matthews olmadan katılması dikkat çekti. Gecenin konuklarıyla tek tek ilgilenen Kate Middleton bir ara ailesinin oturduğu bölümün önüne gelip onlarla selamlaştı. Aile üyeleri de ona gülümseyerek karşılık verdi. Middleton ailesinin birbirlerine olan bağlığı da tam puan aldı.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

YAT SEFASIYLA İLGİLİ SÖYLENTİLER ALEVLENDİ
Bu özel gecenin en çok söylentilere konu olan kişisi ise Kraliçe'nin torunlarından Prenses Eugenie oldu. Geçen yıl August Philip adlı bir erkek bebek dünyaya getiren Eugenie, törene yanında kocası Jack Brooksbank olmadan katıldı. Bu, Prenses'in, son dönemde yalnız başına katıldığı ikinci ekinlikti. İşte bu durum, geçen yaz İtalya'da bir yatta üç tane modelle görüntülenen Jack Brooksbank'in aile ile arasının açık olduğu söylentilerinin alevlenmesine yol açtı.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

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ÜÇ MODELLE TEKNE SEFASINDA YAKALANDI
Prenses Eugenie'nin eşi Jack Brooksbank, bu yılın Ağustos ayında iş gezisi için bulunduğu İtalya'da yanında üç modelle bir yatta görüntülenmişti. Modellerle samimi görüntüler sergileyen Brooksbank'in bu davranışı da büyük tepki çekmişti. Eşini aldattığı ileri sürülen Brooksbank'i savunan kişi de kayınvalidesi Sarah Ferguson olmuştu.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

'İYİ ŞANSLAR JACK'
İngiliz basını, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank'in fotoğraflarını "Bunları Eugenie'ye açıklarken iyi şanslar Jack" başlığıyla yayınlamıştı. O günlerde Brooksbank'in, George Clooney'in sahibi olduğu içecek markasının temsilcisi sıfatıyla İtalya'nın Capri arasında bulunduğu belirtildi. Jack Brooksbank ile birlikte tekne gezintisinde bulunan İtalyan modeller, Erica Pelosini, Rachel Zalis, Maria Buccellati de çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

KAYINVALİDE SARAH, DAMADINI SAVUNDU
Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma gelmişti. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuşup onun karısını aldatmadığını belirtmişti. Ferguson, damadının dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti.

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İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

DÜĞÜNDE DE KEYFİ YOKTU
Jack Brooksbank eşi Eugenie, onun kardeşi Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte geçtiğimiz aylarda Atina'da düzenlenen bir düğüne de katılmıştı.Yunanistan'ın Son Kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu olan 35 yaşındaki Prens Philippos, İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile geçen hafta sonu Atina'da düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi. Birçok basın organı tarafından "yılın kraliyet düğünü" olarak nitelendirilen törene dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri ile jet sosyete mensupları katıldı. İngiliz kraliyet ailesi ise o törende Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile eşleri Brooksbank ve Mapelli Mozzi tarafından temsil edildi. O törende de Jack Brooksbank'in geçmişten farklı olarak keyifsiz bir görüntü sergilemesi, eşine eskisi kadar yakınlık göstermemesi dikkat çekmişti.

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İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

YİNE TEK BAŞINA
Bu durum bazı çevreler tarafından her ne kadar karısını aldattığını göstermese de üç modelle sergilediği görüntüler ve bunun yol açtığı söylentiler yüzünden aileyi kızdırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Fakat bazı kişiler de o sırada babasının uzun süren hastalığının devam etmesi nedeniyle Brooksbank'in keyfinin olmadığını savunmuştu. Bu arada Jack Brooksbank'in babası George, geçen ay hayata veda etmişti.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYOR
Bütün bu söylentileri bir yana bırakıp geceye dönersek... Çok dikkat çeken konuklardan biri de Eugenie'nin kardeşi Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi oldu. Kısa bir süre önce Sienna adını verdikleri bir kız bebek sahibi olan çiftin mutluluğu dikkat çekti. Hatta birçok kişi evlendikten ve anne olduktan sonra ulaştığı mutluluğun Prenses Beatrice'in yüzüne yansıdığını ve onu güzelleştirdiğini savundu.

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Kate Middleton'ın en büyük destekçisi olan annesi Carole, babası Michael de çocukları Pippa ve James ile birlikte büyük kızları Kate'i yalnız bırakmadı. 

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

YENİ EVLİLER
Kate Middleton'ın erkek kardeşi James, kısa bir süre önce evlendiği Alizee Thevenet ile birlikte geceye katıldı. Yeni evliler etkinlik boyunca el eleydi. 

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

ONLAR DA EL ELE
Kısa bir süre önce evinde doğum yaparak üçüncü bebeğini kucağına alan Zara Tindall ile Mike Tindall da gecenin konukları arasındaydı. Kraliçe'nin torunu Zara Tindall ve eşinin mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı. 

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

EN SEVİLEN GELİN
Kraliçe'nin en sevdiği gelini olarak nitelendirilen Sofie Wessex de gecenin konukları arasındaydı. Prens Edward'ın eşi Sofie, özellikle Prens Harry ile Meghan Markle'ın ABD'ye taşınmasından sonra daha aktif görevler almaya başladı. 

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

TARZINI BOZMADI
Kate Middleton, genellikle bir kıyafetin farklı renklerini tercih etmesiyle biliniyor. Bu kural yine bozulmadı. Prens Philip'in cenaze töreninde giydiği siyah ceket elbisenin kırmızı rengini giydi bu kez de. 

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin gövde gösterisi: Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı

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#Kate Middleton#Catherine Middleton#Düşes Kate

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