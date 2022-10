İngiliz kraliyet ailesinden bir TV yıldızı çıkıyor: Eski oyuncu Meghan'ı bile listeden sildi

Haberin Devamı

AMA MEGHAN MARKLE DEĞİL

Aileye sonradan katılmasına rağmen en çok sevilen üyelerinden biri haline gelen bu kişi, bir TV yarışmasına katılıyor. Üstelik işi de zor... Çünkü vahşi bir ormanda hayatta kalmaya çalışacak. Ama hemen belirtelim, söz konusu aile üyesi eski bir oyuncu olan Meghan Markle değil.

KRALİÇE'NİN TORUNUYLA EVLİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne'in damadı, eski rugby oyuncusu Mike Tindall, ülkede çok izlenen bir yarışma programı olan I'm A Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışmaya katılıyor. The Sun gazetesinin iddiasına göre Prenses Anne'in kızı Zara'nın kocası olan Mike Tindall, bu konuda bir anlaşma imzaladı.

TV YILDIZINA DÖNÜŞÜYOR

İngiliz rugby milli takımının eski oyuncusu olan Mike Tindall, böylece modern çağlarda bir reality TV yıldızına dönüşme konusunda emin adımlarla ilerleyen ilk kişi olacak. The Sun'ın ileri sürdüğüne göre I'm A Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışmaya Tindall'ın yanı sıra Boy George, Seann Walsh, DJ Chris Moyles gibi ünlüler de katılacak.

İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL

Henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ama eğer İngiliz basınındaki iddialar gerçekleşirse Mike Tindall, Avustralya'da bulunan vahşi bir ormanda zorluklar içinde hayatta kalmaya çalışacak. Yarışma sırasında yapması gerekenler arasında böceklerle birlikte bir kutuya kapatılmak, diri diri toprağa gömülmek gibi zor işler de var.

YAKIN ARKADAŞI İKNA ETTİ İDİDASI

Yine İngiliz basınında yer alan iddialara göre Mike Tindall'ı bu yarışmaya katılması için yakın arkadaşı olan, aynı dönemde rugby oynadığı James Haskell ikna etmiş olabilir. İkili, 2019 yılından bu yana The Good, The Bad and The Rugby adlı pod cast yayınlarını hazırlıyor.

DAHA ÖNCE DE DENEMESİ OLMUŞTU: Bu arada hemen hatırlatalım.. Aslında I'm A Celebrity... Get Me Out of Here, Mike Tindall'ın katıldığı ilk reality şov olmayacak. 43 yaşındaki Tindall, 2015 yılında da The Jump adlı programda yer almıştı. Ama o program I'm A Celebrity... Get Me Out of Here kadar ses getiren bir yapım değil.

RUGBY OYUNCUSU OLARAK ADINI DUYURDU

Tam adı Michael James Tindall olan Mike Tindall, 1978 yılında Batı Yorkshire'da dünyaya geldi. Banker Phil Tindall ile Linda Tindall'ın oğlu olan Mike Tindall, İngiliz Rugby Milli Takımı'nın oyuncusu olarak adını duyurdu. 2000 ile 2011 arasında aktif spor yaşamını sürdürdü.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU AİLE

Mike Tindall, 2011 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu olan Zara Tindall ile evlendi. Sürekli sorunlarla boğuşan geniş ailenin en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen Zara ile Mike'ın Mia Grace, Lena Elizabeth adında iki kızıyla Lucas adında bir oğlu bulunuyor. Mike Tindall, Covid 19 pandemisi sırasında en küçük oğlunun evde nasıl dünyaya geldiğini anlatmıştı.

I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! yayın serüvenine 2002 yılında başladı. Yarışmaya katılan ünlüler, vahşi bir ormanda, her türlü konfordan uzakta zorluklarla mücadele ediyorlar. Bir yandan da birbirlerine üstün gelmeye çalışıyorlar. Katılımcıların ormanın kralı ya da kraliçesi olmak için çaba gösterdiği bu yarışmayı bir anlamda ülkemizde de ilgiyle izlenen Survivor'a benzetebiliriz. Yarışma, ilk bölümünden bu yana İngiltere'de en çok izlenen programlardan biri.

KÜÇÜK OĞLU, EVİNİN BANYOSUNDA DÜNYAYA GELMİŞTİ

Mike Tindall, geçen yılın mart ayında bu bebeğin nasıl dünyaya geldiğini katıldığı bir online sohbet programında ayrıntısıyla anlatmıştı. The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu. O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

PODCAST'TE ANLATTI

Tindall, eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı. Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları yedi yaşındaki Mia ve iki yaşındaki Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı. Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre. Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall. Anlattığına göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi.

SONUNDA BEBEK EVİN BANYOSUNDA DÜNYAYA GELDİ: Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu. Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı. Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.





KUZENİ HARRY TANIŞTIRDI

Mike Tindall ile Zara Phillips, 2003 yılında Avustralya'da tanıştı. Onları Sidney'deki bir barda tanıştıran kişi ise Zara'nın kuzeni Prens Harry oldu. İkili ondan sonra görüşmeyi sürdürdü ve 2010 yılında nişanlandıkları açıklandı.

2011 YILINDA EVLENDİLER

Zara ile Mike, 2011 yılının 30 Temmuz günü evlendi. Aynı yıl nisan ayında Prens William da Kate Middleton ile evlenmişti. 2011, bu iki düğün nedeniyle İngiliz kraliyet ailesi için mutluluk yılı oldu.

EN GÖZDE BEKAR KADINLARDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYORDU

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne'in eski eşi Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen 41 yaşındaki Zara, Mike Tindall ile hayatını birleştirinceye kadar dünyanın en gözde bekar kadınlarından biri olarak biliniyordu. Zara'nın 44 yaşında Peter adında bir ağabeyi bulunuyor.

DİĞER KUZENİN AİLESİYLE DE YAKIN İLİŞKİ

Zara ve Mike Tindall'ın aile içinde en yakın oldukları kişiler Prens William ve Kate Middleton. İki aile sık sık buluşuyor ve çocukları da birlikte vakit geçiriyor.

HERHANGİ BİR UNVAN SAHİBİ DEĞİL: Bu arada hatırlatalım, Prenses Anne, ailenin en üst düzey prensesi olsa da çocukları Zara ve Peter'ın herhangi bir unvanı yok. Bunun da Prenses Anne'in, taht sıralamasında gerilerde olan çocuklarının hayatlarını kısıtlamamak için yaptığı bir tercih olduğu belirtiliyor.

