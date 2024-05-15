Gizli çapkın şimdi de bir hemşireye gönül verdi... Boşandı... Daldan dala konuyor

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Ama modern çağlarda artık durum öyle değil. Dünyanın dört bir yanında varlıklarını sürdüren bu kraliyet ailesi üyeleriyle aynı ortamlarda bulunmak, tanışmak, hatta aşık olup evlenmek öyle eskisi kadar zor değil.

Zaten bunun birçok örneği de var. İspanya Kraliçesi Letizia, Hollanda Kraliçesi Maxima, Danimarka'nın yeni kraliçesi Mary bu durumun "üst düzey" örneklerinden. Tabii ki Kate Middleton ile Meghan Markle'ı bu listenin en başına yazmak gerek.

Sıradan ailelerden gelen genç kızlar artık prenslerle evlenip "prenses" ya da "kraliçe" bile olabildiğine göre hiyerarşik olarak daha alt basamaklarda bulunan kraliyet ailesi üyelerine ulaşmak da öyle imkansız değil. İşte bunun son örneklerinden biri de İngiliz kraliyet ailesinde yaşanıyor.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in ilk torunu, Peter Phillips, bir hemşireyle aşk yaşamaya başladı.

Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan 46 yaşındaki Peter, Autumn Kelly ile 13 yıllık iki çocuklu evliliğini bitirdikten sonra kelimenin tam anlamıyla daldan dala konuyor.

Aslında ailenin daha fazla tanınan üyelerinden Zara Tindall'ın ağabeyi olan Peter Phillips, 43 yaşındaki Lindsay Wallace ile olan üç yıllık ilişkisini birkaç hafta önce bitirmişti.

Üzerinden çok kısa bir zaman geçtikten sonra da bu kez hemşire Harriet Sperling ile yeni bir ilişkiye başladı. Üstelik bu konuda gizli kapaklı davranmayı da tercih etmedi Peter Phillips.

ELİNDEN TUTUP KALABALIK BİR ETKİNLİĞE GÖTÜRDÜ

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Badminton At Yarışları'nda yeni aşkı Harriet'in elinden tutup katıldı.

Phillips'in yanında eski eşi Autumn Phillips ile biten evliliğinden dünyaya gelen kızları 13 yaşındaki Savannah ile 12 yaşındaki Isla da vardı. Peter Phillips tüm ailesiyle birlikte hem günün hem de yeni aşkının keyfini çıkardı.

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Kral Charles'ın en büyük yeğeni olan Peter Phillips'in yakın arkadaşlarından biri, evliliği de ardından yaşadığı aşkı da biten Peter'ın biriyle tanıştığını ve yakınlaştığını söylemişti. Sonunda geçen hafta sonu taze aşıklar ilk kez el ele aşklarını gözler önüne serdi.

HEM HEMŞİRE HEM AMATÖR BİR YAZAR

İngiliz kraliyet ailesinin hemşire gelin adayı Harriet Sterling aynı zamanda bir amatör yazar. Eski evliliğinden bir kızı bulunan Harriet, onu yalnız başına büyütürken yaşadıklarını anlattığı bir internet sitesiyle de tanınıyor.

Bu arada Peter Phillips ise birlikteliği gözler önüne serildikten sonra Harriet Sterling'in geçmişine dair bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Sterling, 2010 yılında bir çocuk hastanesinde çalışırken nadir görülen bir virüse yakalanan Phineas adlı bir bebeğin hayatını kurtarmıştı. O dönemde yoğun bakım hemşiresi olan Sterling, bu olayın ardından "kahraman" olarak tanınmıştı.

Peter Phillips, yine sıradan bir aileden gelen Kanadalı Autumn Kelly ile 13 yıllık evliliğini bitirdi. Boşandıktan sonra her ikisi de yeni aşklara yelken açtı. Çiftin iki tane kızı bulunuyor.





Peter Phillips karısından boşandıktan sonra bir süre Lindsay Wallace ile flört etti. İngiliz kraliyet ailesinin gizli çapkını şimdi de yeni bir aşka yelken açtı.

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Yeni aşkıyla konuşulan Peter Phillips, ailenin kraldan sonra en yüksek konumda bulunan üyelerinden Prenses Anne'in iki çocuğundan büyük olanı.

Kardeşi Zara Tindall kadar göz önünde olmaya da Peter Phillips de Harriet Sterling ile el ele at yarışlarına katılarak bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.

Peter'ın kardeşi Zara da eski bir sporcu olan Mike Tindall ile evli. Tindall ailesi; Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton ile çok yakın görüşüyor.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Prenses Anne, aslında istese hakkı olduğu halde çocukları Peter ve Zara için herhangi bir unvan talebinde bulunmadı.

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Bunu da çocuklarının daha sıradan ve rahat bir hayat sürmesi için tercih ettiğini açıklamıştı.