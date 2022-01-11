Küçük Prens George'a kötü haber: Bu öngörüler gerçek olursa zor günler bitti, daha zor günler geliyor

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DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Her ne kadar arada sırada genç kuşak üyelerinden bazıları sayesinde rahat bir nefes alsa da ailenin 2022 "falına bakan" kahinlere göre onlar için durum hiç de iç açıcı değil.

YENİ ZORLUKLAR ONLARI BEKLİYOR

2021'de Prens Philip'in ölümüyle büyük bir kayıp yaşayan Mountbatten Windsor ailesi yani İngiliz kraliyet ailesi 2022'de de rahat yüzü görmeyecek bu konuda gelecek tahmininde bulunanlara bakılırsa... Üstelik onlara göre aile yeni başlayan yıl içinde de bir dizi zorlukla boğuşacak.

YENİ SKANDALLAR ÖNGÖRDÜ

Bu konuda görüş bildiren kahinlerden biri Jemima Packington. Kamuoyunda "kuşkonmaz kahini" olarak bilinen 65 yaşındaki Packington'a göre İngiliz kraliyet ailesi için 2022, geçen yıldan çok daha zor geçecek. Aile şu anda Prens Andrew aleyhine açılan cinsel taciz davasına odaklanmış durumda. Ama eğer bu öngörüler gerçekleşirse yani devam eden skandallarla ilgili başka gerçekler ortaya çıkacak ya da yeni skandallar patlak verecek. Ona göre aile yeni skandalların kahramanı olacak. Yani bir başka deyişle Mountbatten Windsor ailesi için kötü günler geride kaldı, onları daha zor günler bekliyor.

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KRALİÇE'NİN SAĞLIĞI ENDİŞE KONUSU

Jemima Packington'ın, aile için tahminlerini ifade ederken kullandığı "üzüntü" sözcüğü, bir anlamda Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda edişi olarak da yorumlandı. 95 yaşında olan ve eşini yitirdikten sonra eskisinden çok farklı bir tablo çizmeye başlayan Kraliçe'nin artan sağlık sorunları nedeniyle programlarını iptal etmesi bu yoruma neden oldu.

"SAYILARIN KRALİÇESİ" BÖYLE YORUMLADI

İngiliz kraliyet ailesinin göz önündeki iki üyesiyle ilgili bir 2022 tahmini de numerolog Sarah Yip'ten geldi. "Sayıların Kraliçesi" olarak nitelendirilen Yip'e göre, 40 yaşına giren Kate Middleton, 2022'ye iyi bir başlangıç yaptı, ama devamı aynı şekilde gelmeyecek. Onun tahminlerine göre, yeni yaşı için çektirdiği portre fotoğraflarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşen Middleton, yılın ilerleyen aylarında bazı zorluklarla yüzleşecek. Yip'in tahminlerine bakılırsa Middleton ve eşini 2022'de büyük değişiklikler bekliyor.

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DÖNÜM NOKTASI

Yip'in tahminine göre Prens William için geçen yılın Haziran ayında başlayan değişimler 2022'de hayatı için bir dönüm noktası haline gelecek. 39 yaşındaki William, kendinden emin bir şekilde kral olacağı günü bekliyor. Fakat Sarah Yip'e göre önümüzdeki şubat ve mart ayları William için çok kolay geçmeyecek, bazı karmaşık durumların içinde bulacak kendini. Ondan sonra Ağustos ayına kadar geçen zamanda yeni sorumluluklar alacak. Eylül ayı Wililam için yardım aramak zorunda kalacağı bir dönem olacak bu öngörüye bakılırsa. Ama Ekim'de onun için işler yoluna girecek.

FARKLI İNSANLAR, FARKLI YERLER

Sarah Yip'in, çiftin 2022 yılını nasıl bitireceğine ilişkin yorumu da çarpıcı. Ona göre Kate ile William, 2022 Noel'ini etraflarında her zamankinden farklı insanlarla, her zamankinden farklı yerlerde geçirebilirler.

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ENERJİ TOPLAMAK İSTEYECEK

Geçen yılı, Noel konserinde piyano çalması nedeniyle "yıldızlaşarak" bitiren bu yıla da yeni yaşı için çektirdiği fotoğraflarla hızlı bir başlangıç yapan Kate Middleton için tüm 2022 böyle "hafif" bir şekilde geçmeyecek. Yip'in beklentilerine göre bu yılın aralık ayına kadar olan süreçte Kate, hayatının en huzursuz dönemlerinden birini yaşayacak. Numerologa Yipp, Middleton bu yıl biraz daha yalnız kalmak, "radardan çıkıp" enerjisini geri kazanmak isteyeceğini de ileri sürdü.

SON KRAL WILLIAM

Kahinlerin, İngiliz kraliyet ailesi üyelerine dair öngörüleri böyle. Bir de bir yazarın ileri sürdüğü bir iddia var ki büyük olasılıkla ailede kimse bunu duymaktan hoşlanmayacak. Yazar Hilary Mantel'e göre İngiliz kraliyet ailesi "iki kuşak sonra" tarihe karışacak. Yani bugün 8 yaşında olan ve babası William'dan sonra tahta geçmesi beklenen George asla kral olamayacak ona göre. Onun öngörüsüne göre monarşinin sadece "iki kuşaklık" ömrü kaldı

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HERKES ONLARI GÖSTERİ DÜNYASININ ÜNLÜLERİ GİBİ GÖRÜYOR

Kaleme aldığı Wolf Hall adlı kitabıyla tanınan, Booker Ödülü sahibi Mantel, monarşinin Prens Charles ve Prens William'dan sonra biteceğini öne sürdü. Sonra da "William, İngiltere'nin son kralı olacak" dedi. Mantel, modern dünyada insanların, kraliyet ailesi üyelerini "gösteri dünyasının ünlü kişileri" olarak gördüğünü belirterek "Bu yüzden de monarşinin ardındaki düşünceyi anlamak zor" diye konuştu.

Bu arada Hilary Mantel'in, Kate Middleton'ı "Kendi kişiliği olmayan, plastik bir oyuncak bebek" diye tanımladığını bu sözlerinin tartışma yarattığını hatırlatalım.





1952 YILINDAN BU YANA TAHTTA

Kraliçe Elizabeth de bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak. Bu nedenle birçok etkinlik gerçekleşecek. 21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe 2. Elizabeth, babası Albert Frederick Arthur George'un ya da daha çok bilinen adıyla 6. George'un ölümünden sonra tahta çıktı. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth o zamandan bu yana unvanını koruyor. Kraliçe'nin, tahta çıkışından bir yıl sonra yapılan taç giyme töreni de TV'de yayınlandı ve bu da alanında bir ilk oldu.