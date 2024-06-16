'İngiliz gülü' eskileri giyip gitti! Kate Yenge'den sonra herkes en çok ona baktı

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Aslına bakılırsa binlerce kişinin özellikle altı aydır ortada olmayan Kate Middleton'ı görmek için toplandığı Buckingham Sarayı'nın önünde bir de monarşi karşıtlarının gösterisi vardı. Ama kraliyet ailesinin artık devrini tamamladığını düşünen bu grubun sesi çok da fazla duyulmadı.

Çünkü o gün geçen yılın aralık ayından beri ortada görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ilk kez halkın karşısına çıktı. Zaten birçok yoruma göre Kate'in varlığı ailenin bu sorunu da hafif bir şekilde atlatmasını sağladı. Yoksa Kral'ın doğum günü olarak kutlanan bu özel gün gölgelenecekti.

Elbette günün yıldızı Kate oldu. Beyaz kıyafeti içinde kırılgan ama her zamanki gibi zarif bir şekilde törendeki görevlerini yerine getirdi Galler Prensesi. Kimi zaman gözlerinden, zor hastalığının yarattığı yorgunluğun izleri geçse de Kate hemen kendini toparlamayı bildi ve tüm ailesiyle birlikte eski günlerdeki gibi kendisini görmeye gidenlere gülümsedi.

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SADECE KATE DEĞİL O DA SÜRPRİZ YAPTI

İlk anlarda dikkat çekmese de törene katılan diğer aile üyeleri de meraklılar tarafından mercek altına alındı... Törende Kate'ten sonra dikkat çeken biri daha vardı. Aslında tıpkı Kate gibi onun da o gün orada bulunması sürpriz olarak nitelendirildi...

Peki kim di bu kişi? Birçok yorumcu tarafından "İngiliz kraliyet ailesinin gizli silahı" olarak nitelendirilen Lady Louise Windsor!

Biraz daha ayrıntısıyla söylersek Kral Charles'ın yeğeni Louise... Ortanca kardeşi Andrew'nun yarattığı skandalların ardından geri plana çekilmesiyle birlikte daha fazla görünür hale gelen en küçük erkek kardeşi Prens Edward ile karısı Sophie'nin kızı Louise.

Babası, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh Dükü unvanını aldıktan sonra daha fazla dikkat çekmeye başladı Louise. Aslına bakılırsa öyle çok da göz önünde olmayı sevmeyen 20 yaşındaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" güçlerinden biri....

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Babası Edward ve annesi Sophie'nin isteği üzerine "prenses" unvanı da taşımayan Louise, son dönemde aile içinde daha fazla görev almaya başladı. Dün de erkek kardeşi James'i evde bırakan anne ve babasıyla birlikte Trooping The Colour etkinliğine katıldı.





ESKİ ELBİSESİYLE GİTTİ

Elbette altı ay sonra bir etkinliğe katılan Kate büyük bir heyecan dalgası yarattı. Ama ilerleyen saatlerde o dalgalar geriye çekildikçe Louise de daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Bunun en önemli nedeni de genç kızın üzerindeki elbiseydi. Aslında yaşına göre değil çok daha büyük kadınlara özgü kıyafetler giydiği için eleştirilen Louise'in bu sefer konuşulmasının nedeni bu değildi.

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Ailesinin sahip olduğu onca varlığa rağmen genç kız, eski elbisesiyle törene katıldı. Üstelik de aynı elbiseyi yine böylesine dikkat çektiği bir törende giydikten yani hatırlanacağından gayet emin olduğu halde...

Sarı saçları, mavi gözleri ve açık teniyle halk tarafından "tam bir İngiliz" ama daha çok "İngiliz gülü" olarak nitelendirilen Louise, amcası Kral Charles'ın geçen yılki tam giyme törenindeki elbiseyle Trooping The Colour'a katıldı.

SADECE ŞAPKASINI VE SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tek fark yeni bir şapka kullanmasıydı. Bir de geçen yılki törende saçlarını açık bırakan Louise, bu kez topuz yapmayı tercih etmişti.

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Trooping The Colour töreninin sonunda amcası, kuzeni William ve ailesi, annesi Sophie, babası Edward ile birlikte sarayın balkonuna çıkıp halkı selamlayanlar arasında da yer aldı Lady Louise Windsor.

Belli ki ailenin başı Charles da genç yeğeninin büyüdükçe halkın özellikle de yeni nesillerin ilgisini daha fazla çektiğini fark etti ve onun da göz önünde olmasını istiyor.

Louise, amcası Charles'ın taç giyme töreninde de aynı elbiseyi giymişti.

Dünkü törende ise saç modelini ve şapkasını değiştirdi.

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YAŞI İLERLEYEN AİLEYE TAZE NEFES

Sarı saçları, mavi gözleri ve uzun boyuyla "İngiliz gülü" olarak anılan Lady Louise, özellikle amcası Charles'ın taç giyme töreninde çok dikkat çekmişti.

Kraliyet uzmanları şimdi bu iki genç üyenin daha fazla ön plana çıkıp ailenin tökezleyen imajına taze bir soluk getirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Genellikle sakin bir hayat süren ve çok gerektiğinde kamuoyu karşısına çıkan Louise Windsor, özellikle de Charles'ın taç giyme töreni sırasında çok fazla dikkat çekti. Hatta Kate Middleton ile birlikte o günün en çok konuşulan kişisi oldu.

Tıpkı dünkü Trooping The Colour etkinliğinde de olduğu gibi!

Birçok kişi Louise hakkında "Tam bir İngiliz gülü. Keşke Charles ona daha fazla kraliyet görevi verse" diyerek görüşünü belirtti.





HARRY VE MEGHAN YOK... KATE ESKİSİ GİBİ DEĞİL... AİLEYE YENİ YÜZLER GEREK

Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra dağılacağı ileri sürülen İngiliz kraliyet ailesi başlarda işi gayet iyi götürüyordu. Ama sonra ellerinde olmayan nedenlerde tökezlemeye başladılar.

Önce Kral Charles kansere yakalandı. Tam da bu sırada Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Zaten iki ay sonra da kanser tedavisi haberi geldi...

Belki Harry ile karısı Meghan görevlerini bırakmasaydı bu kadar büyük bir boşluk doğmayacaktı. Ama onlar ABD'de yaşadığı üstelik aileyle araları iyi olmadığı için tekrar monarşi sahnesinde yer almaları mümkün değil.

Charles bir ara ortanca kardeşi Andrew'nun kızları Eugenie ve Beatrice'e güvense de onları görenlerin aklına hemen babalarının skandalları geldi. Durum böyle olunca da ailenin ayakta kalması ve genç kuşaklarla bağını koruması için yeni isimlere gereksinim doğru.

İşte daha gencecik bir kız olan, adı hiçbir skandala ya da aykırı olaya karışmayan, üstelik epeydir halkta belli bir karşılığı olan Lady Louise Windsor bu şekilde öne çıktı. Üstelik annesi Sophie'nin Kraliçe 2. Elizabeth ile yakınlığı da düşünülünce gayet uygun biri Louise.

Aslında mensup olduğu aile itibariyle Louise, daha küçüklüğünden bu yana dünya kamuoyunun karşısında.

Ama yaşı ve anne- babasının konumu gereği hep geri planda kalıyordu. Bir yandan kendisi büyüyüp diğer yandan anne ve babasının konumu yükselince o da daha fazla dikkat çeker hale geldi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük iki torunundan biri olan Louise,- ki diğeri kardeşi James- Prens William ile Kate Middleton'ın 29 Nisan 2011'deki düğününde nedimelik yapmıştı.

O zaman küçücük bir çocuk olan Louise, tören sonrasında gelin ve damat ile Buckingham'ın balkonuna çıkıp halkı da selamlamıştı.





DAHA BEBEKKEN GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Son zamanlarda giderek güzelleşen dış görünümüyle de dikkat çeken Louise'in bugünlere gelmesi hiç de kolay olmadı.

Çünkü dışarıdan bakıldığında ayrıcalıklı bir aileye mensup olan kız küçücük yaşında defalarca bıçak altına yattı.

Tıpkı William ve Kate gibi St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan Louise, nadir rastlanan bir göz hastalığıyla dünyaya geldi.

Esotropia adı verilen ve gözlerden birinin içeriye doğru bakmasına neden olan bu hastalık yüzünden de henüz 18 aylıkken bir operasyon geçirmesi gerekti.

Annesi Sophie'nin Sunday Express'e verdiği röportaja göre Louise'in böyle bir hastalığı olmasının nedeni erken dünyaya gelmesi.

Sophie kızının hastalığını anlatırken " Eken doğan bebekle genellikle bu tür sorunlarla doğabilir. Çünkü bir bebeğin gelişiminde en son tamamlanan ayrıntı gözler" demişti.

Her ne kadar Louise 18 aylıkken bu nedenle operasyon geçirse de sonuç başarılı olmadı. Bundan sonra da küçük Louise için bir tedavi uygulandı.

Genç kız, 10 yaşına geldiğinde bir kez daha gözünden operasyon geçirdi. Ondan sonra da görüşü düzeldi. Bir dönem de dişlerine tel takılar Louise, bütün bunların sonucunda bugünkü dikkat çeken görünümüne kavuştu.

NORMAL ÇOCUKLAR GİBİ BÜYÜMESİNİ İSTEDİLER

Onun spot ışıklarının altına çıkmakta neden bu kadar geciktiğine gelirsek... Babası ve annesi her iki çocuklarının da normal yaşıtları gibi büyümesini istedi. Hatta bu yüzden hakları olmasına rağmen özel unvanlar bile almalarını istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasından sonra Edward ile Sophie'nin aile içindeki konumları yükselince çocukları da artık daha fazla etkinlikte yer almaya başladı.

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GENÇ KUŞAĞIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

Aslına bakılırsa birçok uzmana göre İngiliz kraliyet ailesinin, halkın genç kesimini etkileyebilmesi için 20 yaşındaki Louise'i giderek daha fazla ön plana çıkarması zaten gerekli bir durum.

Her ne kadar William ile Kate'in çocukları sık sık etkinliklerde halkın karşısına çıkıp herkesten rol çalsalar da onlar henüz küçük.

Başta kral ve kraliçe olmak üzere ailenin üst düzey üyeleri de artık olgun yaşta. Kate ile William'ın dışında daha genç kesimlere hitap eden üyelerin sayısı Harry ile Meghan'ın ayrılığından sonra azaldı.

İşte bu yüzden her ne kadar kendisi çok sevilmese de Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie ile eşleri eskisinden daha fazla ön plana çıkarılıyor.

Daha genç kuşağa bakıldığında ise Lady Louise Windsor, ailenin sempatisinin artırılması açısından gerçekten de gizli bir silah.

Özetle İngiliz kraliyet ailesini takip eden birçok uzmanın görüşü bu yönde. Tabii ki George, Charlotte ve Louis tam olarak büyüyünceye kadar.