‘İnci’li restoranlar

Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 İncili Gastronomi Rehberi Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Her yıl kapsamı genişletilen rehberde İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’daki restoranlar değerlendirildi.



Bu yıl 3’üncüsü hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi’nde 1, 2, 3, 4 ve 5 İncili olmak üzere toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktası yer aldı.

Restoranlar “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu.



Rehberde yer alan ve ‘İnci’ kazanan restoranlara ödülleri önceki akşam Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Törene medya ve yeme-içme sektöründen 400’ün üzerinde ünlü konuk katıldı.



Elfin Yüksektepe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler, Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülü’ne değer bulundu.

Ciddi katkı

Projenin koordinatörü olan Hürriyet yazarı Müge Akgün, “Gizli jüri üyelerinin yıl boyunca yaptığı ziyaretler ve güncel değerlendirmelerle hayata geçirdiğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin gastronomi dünyasına ciddi katkıda bulunduğuna inanıyoruz. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak” diye konuştu.

5 İnci sahibi mekanlar

∆ Maça Kızı

∆ Mikla

∆ Neolokal

∆ Od Urla

∆ Sunset

4 İnci sahibi mekanlar

∆ 7 Mehmet

∆ Agrilia

∆ Aheste

∆ Alaf

∆ Antica Locanda

∆ Apartıman

∆ Araka

∆ Asmalı Cavit

∆ Asmani

∆ Beyti

∆ Brava Restaurant

∆ Cantinery

∆ Casa Lavanda

∆ Cecconi’s

∆ Cibalikapı Balıkçısı

∆ Çiya

∆ Divan Lokantası

∆ Dragon

∆ Ent

∆ Fauna

∆ Frankie

∆ Gabbro

∆ Galvin

∆ Gram Orjin

∆ Hünkar

∆ Isokyo-Raffles İstanbul

∆ İsabey Bağevi

∆ Kapha

∆ Karaköy Lokantası

∆ Kıyı

∆ La Pasion

∆ Lacivert

∆ Le Petite Maison

∆ Leb-i Derya

∆ Lucca

∆ Mürver

∆ Nicole

∆ No 4

∆ Orfoz

∆ Pandeli

∆ Papermoon

∆ Ringa

∆ Sanayi 313

∆ Seraf

∆ Seraser

∆ Shang Palace-Shangri-La

∆ Spago-St. Regis 2

∆ Şans

∆ Tershane Karaköy

∆ The Marmara Tuti

∆ Toi

∆ Trilye

∆ Ulus 29

∆ Urla Vino Locale

∆ Vogue

∆ Yeni Lokanta

∆ Zennup 1844

∆ Zuma

∆ Zuma Bodrum



Fatih Karaca - Müge Akgün - Gamze İneceli - Cemre Narin - Zeyno Gürses - Oğul Türkkan



Fatih Karaca, Sunset’in 5’inci ödülünü mekanın kurucusu Barış Tansever, Kimya Çulha ve Şef Fabrice Canelle’ye takdim etti.



Neolokal’in ödülünü Şef Maksut Aşkar ve Erim Leblebicioğlu aldı.



Mikla’nın ödülünü Şef Mehmet Gürs ekibiyle aldı. Ödülü Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu takdim etti.



“Maça Kızı”nın ödülünü Sahir Erozan ve Şef Aret Sahakyan’a Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral verdi.



Müge Akgün - Berna Sağlam Naipoğlu - Zeynep Selgur - Elif Ergu Demiral - Dilara Koçak



Mehmet Gürs



Feridun Dörtler’in ‘Onur Ödülü’nü oğlu Altuğ Dörtler aldı. Ödülü Nuri Çolakoğlu takdim etti.



Ahmet Örs’e ödülünü Mehmet Yalçın verdi.



Ertuğrul Özkök, 5 İnci alarak ilk kez rehbere giren Od Urla’nın ödülünü sahibi ve şefi Osman Sezener’e takdim etti.



Onur ödülünün sahibi Yavuz İskenderoğlu oldu. Ödülünü Reha Tanör’den alan İskenderoğlu, sahneye oğlu Oğuz’la çıktı.



Osman Sezener - Deniz Met - Cem Akşahin