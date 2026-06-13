Ä°ncileri takÄ±p takÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, kocasÄ± ve Ã§ocuklarÄ± yanÄ±nda... KeÅŸke biraz da yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lseydi... MeÄŸer ailede sessiz bir devrim olmuÅŸ!

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KÃ¶klÃ¼ bir geÃ§miÅŸi bulunan tÃ¶ren iÃ§in Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri, gÃ¼nler Ã¶ncesinden Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±.

SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren de tÃ¶ren geÃ§idinin yapÄ±lacaÄŸÄ± yollarda halk toplandÄ±. AlÄ±nan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda kraliyet ailesi Ã¼yelerinin geÃ§idini bekledi.

Sonunda aile Ã¼yeleri kendilerine ait atlÄ± arabalarla gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde de Ã§evrede toplananlar sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.

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KRAL VE KRALÄ°Ã‡E KIRMIZILAR Ä°Ã‡Ä°NDE

Kral Charles ile KraliÃ§e Camilla, kÄ±rmÄ±zÄ± askeri kÄ±yafetleri iÃ§inde baÅŸ baÅŸa bir atlÄ± araba ile halkÄ± selamladÄ±.

Hemen arkalarÄ±ndan da ailenin en gÃ¶zde Ã¼yeleri olan Galler Prensesi Catherine ya da herkesin kullandÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Kate Middleton yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.

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Pek sevdiÄŸi modacÄ± Catherine Walker imzalÄ± bebek mavisi bir elbise giydi Galler Prensesi Kate. Elbisenin yaka ve kol kÄ±sÄ±mlarÄ± beyaz biyelerle sÃ¼slÃ¼ydÃ¼.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de elbiseyle uyumlu renkte Philip Treacy imzalÄ± ÅŸÄ±k bir ÅŸapkayla tamamladÄ±.

Kate ile ilgili en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±lardÄ±.

SaÄŸ bileÄŸine Ã¼Ã§ sÄ±ra inci bilezik taktÄ± Kate. KulaÄŸÄ±nda da her bir topunun iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k elmaslar bulunan inci kÃ¼peleri vardÄ±.

Kate, bu kÃ¼peleriyle kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis iÃ§in de bir jest yapmÄ±ÅŸ oldu. AynÄ± kÃ¼peleri Louis'nin vaftiz tÃ¶reninde de kullanmÄ±ÅŸtÄ± Kate.

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Galler Prensesi'ne Ã§ocuklarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki George, 11 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Louis de eÅŸlik etti. Kate ve Ã§ocuklarÄ± renk konusunda uyumlu giyinmiÅŸlerdi.

TakÄ±m elbise giyen George ile Louis'nin kravatlarÄ± Kate'in elbisesine uygun renkte bebek mavisiydi.

Charlotte beyaz bir elbise giyip saÃ§Ä±nÄ± da aynÄ± renk bir kurdeleyle yarÄ±m topuz yapmÄ±ÅŸtÄ±. Elbisesinin Ã¼zerindeki Ã§iÃ§ek desenlerinin yine annesine uygun mavi renkte olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Prenses Charlotte, atlÄ± arabada annesi Kate ve kardeÅŸi Louis'nin karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸabeyi George ile birlikte oturdu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n beyaz elbisesi Ã¼zerindeki mavi Ã§iÃ§ek desenleri de Kate'in elbisesiyle George ve Louis'nin kravatlarÄ±yla uyumlu renkteydi.





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Prens William ise bu geÃ§it sÄ±rasÄ±nda askeri Ã¼niformasÄ±yla at Ã¼zerindeki birliklere eÅŸlik etti. YanÄ±nda da kÃ¼Ã§Ã¼k amcasÄ± Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Edward ile halasÄ± Prenses Anne vardÄ±.





CÄ°DDÄ° YÃœZ Ä°FADESÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

TÃ¼m aile Ã¶nce askeri birliklerin gÃ¶sterisini izledi. Sonra da Buckingham'Ä±n balkonuna Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± selamladÄ±. O anlarda bir yandan da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gÃ¶sterisini seyretti aile Ã¼yeleri.

BÃ¼tÃ¼n bu gÃ¶steriÅŸ iÃ§inde dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±.

Galler Prensesi Kate Middleton, elbette atlÄ± geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda gÃ¶revi gereÄŸi gÃ¼lÃ¼msedi. Ama kimi zaman da belki farkÄ±nda olmadan dÃ¼ÅŸÃ¼nceli bir yÃ¼z ifadesiyle yakalandÄ± objektiflere.

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AtlÄ± geÃ§iÅŸ Ã¶ncesi ailenin lÃ¼ks otomobil koleksiyonuna ait bir araÃ§ William, Kate ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± atlÄ± geÃ§idin baÅŸlayacaÄŸÄ± noktaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

O sÄ±rada Kate'in otomobilin camÄ±ndan etrafÄ± ciddi ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceli bakÄ±ÅŸlarla izlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Daha sonra atlÄ± geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda da kimi zaman yÃ¼zÃ¼ yine aynÄ± ifadeye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

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GeÃ§idin sonunda kendileri iÃ§in ayrÄ±lan alanda askeri birliklerin gÃ¶sterisini izlerken de Kate'in etrafÄ±na yine gÃ¼lÃ¼msemeyen bir yÃ¼zle bakmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Bu durum da gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate her ne olursa olsun, bu tÃ¼r kamuoyu Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen etkinliklerde yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼msemesini aslÄ± eksik etmezdi.

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Onun bu hali bazÄ±larÄ±nÄ±n aklÄ±na hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± getirdi. Olumsuz bir geliÅŸme yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi endiÅŸesi yarattÄ±.

Kate ailesiyle birlikte otomobilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸinde de ciddi bir ifadeyle etrafÄ± izliyordu.

DiÄŸer yandan afacan oÄŸlu Louis'yi yanÄ±ndan ayÄ±rmayahn neredeyse her hareketini kontrol eden Kate'in bu yÃ¼zden dikkatinin daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi de konuÅŸuldu.

Bu etkinliklerde yÃ¼zÃ¼nden eksilmeyen gÃ¼lÃ¼msemesiyle dikkat Ã§eken Kate bu kez her zamankinden daha az gÃ¼lÃ¼msedi.





Kate dikkat Ã§eken ciddi ifadesine raÄŸmen atlÄ± geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda zaman zaman gÃ¼lerek halkÄ± selamladÄ±.

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Her yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶steriÅŸe ve kraliyet ailesinin gÃ¶vde gÃ¶sterisine sahne olan Trooping The Color etkinliÄŸinin tarihi 260 yÄ±l Ã¶ncesine dayanÄ±yor.

AslÄ±nda Trooping The Color, tahttaki hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n resmi doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanan bir askeri tÃ¶ren. Bu kapsamda 1400'den fazla asker, 200 at ve 400 mkadar mÃ¼zisyen etkinliklere katÄ±lÄ±yor... TÃ¶ren, askeri ekiplerin sergilediÄŸi gÃ¶sterilerin ardÄ±ndan kraliyet ailesi Ã¼yelerinin Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonundan halkÄ± selamlamasÄ±yla sona eriyor.

KRAL FAZLA SES Ã‡IKARMADAN AÄ°LEYÄ° KÃœÃ‡ÃœLTMÃœÅž

Gelelim bu yÄ±lki tÃ¶rene damga vuran son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye... GeÃ§miÅŸte Ä°ngiliz kraliyet ailesi o Ã¼nlÃ¼ balkona Ã¶yle kalabalÄ±k bir ÅŸekilde Ã§Ä±kardÄ± ki... Hatta zaman zaman balkonun Ã§Ã¶keceÄŸine dair espriler bile yapÄ±lÄ±rdÄ±.

Ama bu yÄ±l Charles, o balkon anlarÄ±nda bir mesaj verdi: Aile kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼!



Kral ve KraliÃ§e'nin yanÄ±nda sadece kÄ±z kardeÅŸi Prenses Anne ve kocasÄ± Timothy Laurence, veliahdÄ± Prens William, karÄ±sÄ± Kate ile Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis vardÄ±.

Onlara ailenin en sessiz ve Ã§alÄ±ÅŸkan Ã¼yelerinden kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi, Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Edward ile karÄ±sÄ± DÃ¼ÅŸes Sophie eÅŸlik etti. Bu balkon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de "Demek ki Kral sessizce devrimini yaptÄ± ve aileyi kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼" yorumlarÄ±na neden oldu.Â Â