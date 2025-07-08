Yine ruhundaki inceliÄŸi konuÅŸturdu... Gelin olduÄŸu aileye derde derman ilaÃ§ gibi geldi

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GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ailenin baÅŸÄ± Kral Charles da bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle'a karÅŸÄ± baÅŸlangÄ±Ã§taki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±llar iÃ§inde kaybetmiÅŸ olsa da Kate'e olan sevgisi hiÃ§ ama hiÃ§ azalmadÄ±.

Zaten Kate Middleton da ailenin bÃ¼yÃ¼klerine saygÄ±sÄ±nÄ± hiÃ§ kaybetmedi... Daha evlenmeden Ã¶ncesinden bu yana kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda kimseyle tartÄ±ÅŸmadÄ±, kendisine yÃ¶nelik eleÅŸtirilere basÄ±na malzeme edecek ÅŸekilde yanÄ±t vermedi.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kraliyet ailesine gelin gitmeden Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimi, doÄŸal zarafetiyle birleÅŸtirince de ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ gerÃ§ekten kusursuz oluyor.

Ä°NCELÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°R KEZ DAHA GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERDÄ°

GeleceÄŸin Ä°ngiltere kraliÃ§esi Kate Middleton, bugÃ¼n Prens William, Kral Charles ve KraliÃ§e Camilla ile birlikte Ã¶nemli bir gÃ¶rev Ã¼stlendi. Ä°ngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile karÄ±sÄ± Brigitte Macron'u karÅŸÄ±ladÄ±.

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Ã–nceki hafta Royal Ascot'a katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±k durumu endiÅŸe yaratan Kate, bu kez gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndaydÄ±. Hem de gayet ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde...

Kate Middleton, Macron Ã§iftini karÅŸÄ±larken yÄ±llardÄ±r elinden bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± bir inceliÄŸi yine gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Tabii ki gayet ÅŸÄ±k giyinmiÅŸti ve Ã¼zerinde Ã§ok iyi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yavru aÄŸzÄ± renginde uÃ§uÅŸan bir etek, aynÄ± renk ceket ve aynÄ± renk ÅŸapkasÄ±yla sanki 1960'larÄ±n moda dergilerinden fÄ±rlamÄ±ÅŸ bir ÅŸÄ±klÄ±k sergiledi Kate Middleton.

Ama bu kadar deÄŸil.

MÄ°SAFÄ°RLERE SAYGI GÃ–STERÄ°SÄ°

KraliÃ§e 2.Elizabeth'in yadigarÄ± inci kolyesi, Prenses Diana'nÄ±n kÃ¼peleriyle tamamladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda Macron Ã§iftine bir saygÄ± gÃ¶sterisi de vardÄ±.

Kate Middleton'Ä±n Ã¼zerindeki kÄ±yafet, Fransa'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ moda markalarÄ±ndan Christian Dior'un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Kate, kÄ±yafetini bir diplomat inceliÄŸiyle seÃ§miÅŸti.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate bunu ilk kez yapmÄ±yor. YabancÄ± konuklarÄ± aÄŸÄ±rlarken ya da dÄ±ÅŸ gezilerinde gittiÄŸi Ã¼lkelerin bayraklarÄ± renginde giyiniyor. Ya da sÃ¶z konusu Ã¼lkenin modacÄ±larÄ±ndan bir parÃ§a seÃ§iyor.

Ä°ster misiniz Kate'in bu inceliÄŸini sergilediÄŸi Ã¶rnekleri bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Ä°LK GEZÄ°SÄ°NDE BAÅžLADI

Prens William ile evlendiÄŸi yÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Kanada gezisinde Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±nÄ±n rengine gÃ¶nderme yapan kÄ±rmÄ±zÄ±/ beyaz bir kÄ±yafet giydi.

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Prens William ile Kate Middleton'Ä±n 2022'deki olaylÄ± Karayipler gezisi protestolar nedeniyle olaylÄ± geÃ§miÅŸti. Ama Kate orada da tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi. Gezinin ilk duraÄŸÄ± olan Belize'ye adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼zerinde Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±nÄ±n rengi vardÄ±.

KIRMIZI- BEYAZ GÄ°YÄ°NDÄ°

Kate Middleton, yine aynÄ± yÄ±l Danimarka'ya bir ziyarette bulundu. KÄ±rmÄ±zÄ± ceketi ve beyaz gÃ¶mleÄŸi de Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±ndaki renkleri sembolize ediyordu.

2019'daki Pakistan gezisinde de Ã¼lkenin yerel Ã§izgilerini taÅŸÄ±yan bir gardÄ±rop hazÄ±rladÄ±.

POLONYALI MODACIDAN GÄ°YÄ°NDÄ°

Middleton, bazen gittiÄŸi Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±na uygun renklerde giyinmek yerine baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±yor. O Ã¼lkenin Ã¶nde gelen modacÄ±larÄ±ndan birinden giyinmek. Polonya ziyaretinde de Ã¼lkenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ modacÄ±larÄ±ndan birinin koleksiyonundan giyindi.

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YEREL Ã‡Ä°ZGÄ°LER

Middleton Singapur'da. Ãœzerinde yine Ã¼lkenin yerel desen ve Ã§izgilerini taÅŸÄ±yan bir elbise var.

YÃ–RESEL KIYAFETLER VE DANS

Yine Prens William ile evlendiÄŸi ilk yÄ±llarda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Tuvalu gezisinde yerel giysiler giydi Middleton. Hatta bununla da yetinmeyip yerel danslar sergileyen gruba eÅŸlik etti.

ÃœLKENÄ°N RENKLERÄ° KATE'Ä°N KIYAFETÄ°NDE

Kate Middleton, Hindistan gezisinde de Ã¼lkenin geleneksel giyim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tan kÄ±yafetler tercih etti.

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ÃœLKENÄ°N KRAL VE KRALÄ°Ã‡ESÄ° Ä°LE

Prens William ile gittiÄŸi Bhutan ziyaretinde Ã¼lkenin kral ve kraliÃ§esiyle. Ãœzerinde Ã¼lkenin yerel motiflerini taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafet var.

YÄ°NE BAYRAK RENGÄ°

2015 yÄ±lÄ±nda Buckingham SarayÄ±'daki resmi bir davetin onur konuÄŸu olan dÃ¶nemin Ã‡in BaÅŸkanÄ± Xi Jinping'e olan konukseverliÄŸini de Ã‡in bayraÄŸÄ±nÄ±n renginde giyinerek gÃ¶sterdi.

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