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İmparator İbrahim Tatlıses'in muhteşem dönüşü!

#İbrahim Tatlıses#Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu

Arabesk Müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. ‘Tarihi buluşma’ olarak adlandırılan konserde Tatlıses izdihamı yaşandı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu.

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Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte imparatorun sahneye çıkmasıyla Kuruçeşme’de yer yerinden oynadı. Tatlıses’in, sahneye çıkmasına dakikalar kala barkovizyonda imparatorun hayat öyküsünü konu alan kısa bir vtr yayınlandı. İbrahim Tatlıses’in hayatını anlatan hikaye, hayranlarını konser öncesinde gözyaşlarına boğdu.

12 YIL ARANIN ARDINDAN PERDE AÇILDI!

12 yıllık aranın ardından ilk kez Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde konser veren Tatlıses’in sahnesine led ışıklarla “İbrahim Tatlıses” yazıldı. Sahneyi boydan boya saran perdelerin aralanmasıyla İbrahim Tatlıses hayranlarının karşısına çıktı. Tatlıses’i 12 yılın ardından ilk kez karşılarında gören hayranları imparatoru çığlık ve alkış sesleriyle karşıladı.

İmparator İbrahim Tatlısesin muhteşem dönüşü

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Binlerce hayranıyla yıllar süren ayrılığın ardından ilk kez göz göze gelen İbrahim Tatlıses, perdenin açılmasıyla karşısında izdiham gibi kalabalığı görünce ‘Bu kadar uzun süre beni sizsiz, sizi bensiz nasıl bırakmışım’ diyerek gözyaşlarını tutamadı. 50 kişilik orkestranın eşlik ettiği Tatlıses, konserinin açılışını “Yalan” şarkısıyla yaptı.

Arabesk müziğin kralı İbrahim Tatlıses, konseri boyunca hayranlarına “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Yalnızım Dostlarım’, “Şemmamme”, “Sarhoş”, “Kavur Balıkları”, “Ne Sevdalar Yaşadım”, “Mavi Mavi” gibi hem damar hem de hareketli şarkılarını seslendirdi. İmparatora her şarkısında Kuruçeşme’yi hınca hınç dolduran hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

İmparator İbrahim Tatlısesin muhteşem dönüşü

GÜLBEN ERGEN VE ŞAFAK SEZER SÜRPRİZİ

Tatlıses’in “Kara Üzüm Habbesi”ni seslendirdiği anlarda ünlü şarkıcı Gülben Ergen de sürpriz yaparak sahneye geldi ve şarkıya vokal yaparak eşlik etti. Yakın dostu Gülben Ergen’i sahnede gören İbrahim Tatlıses büyük sürprizle adeta şoke oldu.

Yüzyılın konserinde imparatora bir sürpriz de Şafak Sezer’den geldi. Ünlü oyuncu konserde aralarda girerek esprileri ile hem Tatlıses’i hem de izleyenleri güldürdü.

ANADOLU ATEŞİ KURUÇEŞME’Yİ YAKTI...
İbrahim Tatlıses konserinin ilerleyen dakikalarında sahneye Anadolu Ateşi çıktı. “Şemmame” ve “Fadile” şarkısına halay çekerek eşlik eden ünlü dans grubu, dansları ile misafirlere görsel bir şov sundular.

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İmparator İbrahim Tatlısesin muhteşem dönüşü

İMPARATOR’A HAYRANLARINDAN SEVGİ DOLU TEZAHÜRAT...
Konserin ilerleyen dakikalarında binlerce Tatlıses hayranı bir anda ayağa kalktı ve hep bir ağızdan “Allah Allah bu nasıl sevmek” sözleriyle tezahüratlar yağdırdı. Yıllar sonra gerçekleşen bu tarihi buluşma duygusal anlara sahne oldu.

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra verdiği muhteşem Açıkhava konseriyle ‘Efsane geri döndü’ sözünü bir kez daha tekrarlamış oldu.

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#İbrahim Tatlıses#Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu