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Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İmparator İbrahim Tatlıses mutfakta!

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İmparator İbrahim Tatlıses mutfakta!
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İbrahim Tatlıses mutfağa girdi, ciğer kavurma yaptı. Takipçilerine de “Siz de yapın, hem vakit geçer hem de ev halkı mutlu olur” önerisinde bulundu.

Müzik dünyasının ‘İmparator’u İbrahim Tatlıses korona günlerinde ev hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Daha önce evinde okey oynarken çekilmiş fotoğrafını “Canınız sıkılırsa sizler de oynayın” notuyla paylaşan ünlü sanatçı bu kez mutfağa girdi.

EV HALKI MUTLU OLSUN
Ciğer kavurma yapan İbrahim Tatlıses, tenceredeki yemeği karıştırırken göründüğü videoyla Instagram’daki takipçilerine tavsiyede bulundu: “Bugün de ciğer kavurma yaptık. Sizler de yapın, hem vakit geçer hem de ev halkı mutlu olur. Yapacaksanız şimdiden afiyet olsun.”

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