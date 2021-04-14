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Haber Giriş: 14.04.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı: İyi ki seni buldum

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Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı: İyi ki seni buldum

Iman Elbani, 42 yaşına basan eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan Elbani, "İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" ifadelerini kullandı.

Iman Elbani, 42 yaşına basan eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan Elbani, "İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" ifadelerini kullandı.

Iman Elbani eşi Murat Yıldırımın doğum gününü kutladı: İyi ki seni buldum

2016 yılında Iman Elbani ile nikah masasına oturan Murat Yıldırım, 42 yaşına bastı. Elbani, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaşan Elbani altına, 'İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum' mesajını düştü.

SET EKİBİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA
‘Ramo’ dizisinde rol alan Murat Yıldırım’a set ekibi sürpriz yaptı. Arkadaşlarının jesti karşısında çok mutlu olan Yıldırım iyi dileklerde bulundu. Iman Elbani o anların görüntüsünü sevenleriyle paylaştı.

Set ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması
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KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Murat Yıldırım geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yıldırım, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

41 yaşındaki oyuncu, "Bir yıllık bir kovalamanın ardından evet, Covid beni de yakaladı. 5. günündeyim... Daha iyiyim, çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Murat Yıldırım, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.

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