Iman Casablanca: Türkiye’de olmaktan mutluyum

Faslı modelin pozları dünya basınında da yer buldu. Türkiye’de bir dizide rol alan Casablanca, hedefinin beyazperde olduğunu söyledi: “Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Burada sinema dünyasına da girmek arzusundayım. Best Model of the World olmak bana hayallerimdeki kapıları açtı. ‘Baba’ diye hitap ettiğim Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman bana bu şansı verdi, en iyi şekilde değerlendireceğim.”