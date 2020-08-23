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Haber Giriş: 23.08.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Iman Casablanca: Türkiye’de olmaktan mutluyum

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Iman Casablanca: Türkiye’de olmaktan mutluyum
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2018 Best Model of the World birincisi Iman Casablanca, İstanbul’da özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Faslı modelin pozları dünya basınında da yer buldu. Türkiye’de bir dizide rol alan Casablanca, hedefinin beyazperde olduğunu söyledi: “Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Burada sinema dünyasına da girmek arzusundayım. Best Model of the World olmak bana hayallerimdeki kapıları açtı. ‘Baba’ diye hitap ettiğim Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman bana bu şansı verdi, en iyi şekilde değerlendireceğim.”

Iman Casablanca: Türkiye’de olmaktan mutluyum


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