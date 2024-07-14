Iman Casablanca: Türkiye benim kaderim başka yere gidemem

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◊ Esmerlikten sarışınlığa geçiş yapmışsınız. Yeni imajınızın ilhamı neydi?

- Oyunculuktan şarkıcılığa bir geçiş yaptım. Aslında geçiş demeyeyim, çünkü daha önce de şarkılarım vardı. Uzun bir süreden sonra tekrar şarkıcılığa döndüm diyeyim. Pop müziğe daha uygun yeni bir imajım olsun istedim.

◊ Sizi önce model, sonra oyuncu olarak gördük. Şimdi ise şarkı sürpriziyle karşımızdasınız.

- Şarkıcılık, oyunculuktan önce başladı. Ama oyunculukla tanındım. Hatta 2017’de Türkçe bir şarkı çıkardım. Ondan önce de üç Arapça şarkım vardı.

Ben oyunculuk ve şarkıcılığı birlikte yürütmek istiyorum. Sadece oyunculuk yaptığımda, şarkıcılıkta eksik kaldığımı hissediyorum.

◊ Peki müzik hayatınıza ne zaman girdi?

- 6-7 yıl önce şan eğitimi aldım. Bir Arap konservatuvarında da eğitim aldım. Çünkü nağmeli söylüyorum. Ayrıca sahneye de çıktım daha önce. Ama Türkiye’de çok bilinmiyor, çünkü Arap ülkelerinde yaptım bunları.

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AİLE BASKISI YÜZÜNDEN MATEMATİK MÜHENDİSİ OLDUM

◊ Aslında matematik mühendisliği okumuş, daha sonra hosteslik yapmışsınız. Sanat hayatına geçişiniz nasıl oldu?

- Ailemde herkes matematik bölümü okudu. Ya mühendis ya da doktor olacaktım. Başka bir seçenek yoktu benim için. Aile olarak da sanatla hiçbir bağımız yoktu. Ama ben hep sanatçı olmak istiyordum. Tabii ki ailem izin vermedi. 17 yaşındayken Fas’tan çıktım, Türkiye’ye geldim.

“Üniversite okuyayım ki kurtulayım bu baskıdan” dedim. Üniversiteyi bitirdim ama o işi hiçbir zaman yapmadım. Yine de matematik bölümü bana çok yardımcı oldu, analitik bir zekâm var.

Matematiği çok seviyorum ama o işi yapmak istemem. Benim ruhum özgür. Sanat daha yakın bana.

◊ Sanata bu düşkünlük nereden geliyor?

- Bir kuzenim şarkı söyleyip televizyona çıkıyordu. Amcam ona “Bu işi bırakacaksın” dedi. Babam da çok güzel resim yapıyor, sinema ve oyunculukla ilgili. Ama bizim aile bu işlere çok sıcak bakmıyor, hele de kadınsan mutlaka uzak kalman gerekiyor.

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Mesela aileme “Ben oyuncu ve şarkıcı olmak istiyorum” dediğimde o kadar büyük bir tepki aldım ki… “Tamam o zaman, yönetmen olayım, kamera arkasında durayım” dedim, onu da istemediler. Televizyonla herhangi bir temasta olmamı istemediler. Ama yaptım ve yapıyorum.

ÖPÜŞME SAHNELERİNDE TEPKİ ALIYORUM

◊ Şimdi durumunuz nasıl?

- Çok karışık orası... Özellikle annemle inanılmaz gelgitli bir ilişkimiz var.

Oyunculuk yaptığım dönemde, rol aldığım dizi Fas’ta da yayınlandı ve çok güzel karşılık aldı. Ama öpüşme sahnesi olduğunda büyük tepki alıyordum ailemden. Bu yüzden bir ara konuşmadık. Sonra barıştık.

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Annemle durumumuz karışık. Bu beni çok üzüyor. Ama onun gibi bir hayat yaşamak istemediğim için kararlarımı kendim veriyorum.

◊ Öpüşme sahnesinden vazgeçmektense, ailenizi karşınıza mı alıyorsunuz?

- Ben oyuncu olmaya karar verdiğimde bunu göze aldım. Yapımcıya “Bu sahneyi istemiyorum” dediğinde sana profesyonel bir oyuncu olarak bakmıyor.

Müzik sahnesinde de güzel giyineceksin, çünkü orası da önemli. Bunlar aileme fazla geliyor. Ama ben bir kadın olarak onların arzuladığı hayatı yaşamak istemedim.

Yarın öbür gün bir kızım olursa öyle bir hayat yaşamasını istemediğim için de ona örnek olmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz baskı altındaydım ve çıkıp buraya geldim.

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◊ Annenizin mesleği nedir?

- Annem üniversitede Fransızca öğretmenliği yapıyor. Annemin düşüncesi daha çok “İnsanlar bir şey demesin, komşu bir şey demesin” şeklinde. Benim ise hiç umurumda değil bunlar.

KONYA’DA ÇÖL ARADIK

◊ Klibinizi Konya’da çekmişsiniz...

- Yönetmenimiz “Şarkının Arabik ezgileri var, Fas’ta klip çekelim” dedi. Marakeş’teki onay süreci uzadı. Türkiye’de Marakeş’teki çöle benzeyen bir yer aradık, internette karşımıza Konya çıktı. Gittik Konya’ya, çöl yok!

◊ Nasıl yani?

- Google’a yanlış bilgi vermişler. Anladığım kadarıyla öyle bir ortam oluşturmak için çalışmalar olmuş. Kum var ama üzerinde yeşillik de var. Sonra bir yer bulduk. Yönetmen çekim açılarıyla klibi son haline getirdi. Şarkımıza remiks de yapılıyor. Hatta ikinci şarkım hazır. Önümüzdeki ay sahne almaya da başlayacağım.

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◊ Türkçeyi nasıl bu kadar akıcı konuşabiliyorsunuz?

- Çok uğraştım, kolay değildi. Çok disiplinli çalıştım. Bazıları aksanlı konuştuğu zaman Türkiye’de daha çok prim yapar. Çünkü Türkler bunu şirin buluyor. Ben onu istemedim. Dört dil konuşuyorum ve dillere saygım var. Türkiye’de çalışıyorsun, para kazanıyorsun ama bozuk bir Türkçe ile konuşuyorsun. Bence bu saygısızlık.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce “Nutuk”u okudum, Atatürk’le ilgili her şeyi araştırdım. Bütün Türkiye’yi gezdim.

◊ Yaşadığınız zorluklar oldu mu?

- Irkçılığa maruz kaldım maalesef. Bir diziden çıkardılar beni...

◊ Ne diyerek çıkardılar?

- “Sen Arap olduğun için kanal istemedi” dediler. Ama Türkiye’deki kadınlar bana sahip çıktı. Türk kadınları çok güçlü. Ben de öyle bir karaktere sahibim.

KADIN İÇİN MADDİ ÖZGÜRLÜK ÇOK ÖNEMLİ

◊ Klibinizi Konya’da çekmişsiniz...

- Yönetmenimiz “Şarkının Arabik ezgileri var, Fas’ta klip çekelim” dedi. Marakeş’teki onay süreci uzadı. Türkiye’de Marakeş’teki çöle benzeyen bir yer aradık, internette karşımıza Konya çıktı. Gittik Konya’ya, çöl yok!

◊ Nasıl yani?

- Google’a yanlış bilgi vermişler. Anladığım kadarıyla öyle bir ortam oluşturmak için çalışmalar olmuş. Kum var ama üzerinde yeşillik de var. Sonra bir yer bulduk. Yönetmen çekim açılarıyla klibi son haline getirdi. Şarkımıza remiks de yapılıyor. Hatta ikinci şarkım hazır. Önümüzdeki ay sahne almaya da başlayacağım.

◊ Türkçeyi nasıl bu kadar akıcı konuşabiliyorsunuz?

- Çok uğraştım, kolay değildi. Çok disiplinli çalıştım. Bazıları aksanlı konuştuğu zaman Türkiye’de daha çok prim yapar. Çünkü Türkler bunu şirin buluyor. Ben onu istemedim. Dört dil konuşuyorum ve dillere saygım var. Türkiye’de çalışıyorsun, para kazanıyorsun ama bozuk bir Türkçe ile konuşuyorsun. Bence bu saygısızlık.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce “Nutuk”u okudum, Atatürk’le ilgili her şeyi araştırdım. Bütün Türkiye’yi gezdim.

◊ Yaşadığınız zorluklar oldu mu?

- Irkçılığa maruz kaldım maalesef. Bir diziden çıkardılar beni...

◊ Ne diyerek çıkardılar?

- “Sen Arap olduğun için kanal istemedi” dediler. Ama Türkiye’deki kadınlar bana sahip çıktı. Türk kadınları çok güçlü. Ben de öyle bir karaktere sahibim.

AĞIR YEMEKLERİ MİDEM KALDIRMIYOR

◊ Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

- Spor yapıyorum. Sürekli bir koçla çalışıyorum. Onun dışında çok sağlıklı besleniyorum. Midem ağır yemekleri kaldırmıyor. Bir gün mantı yedim ve zehirlendim. Fas yemekleri de çok ağır.

◊ Kaç yıldır bu şekilde besleniyorsunuz?

- 10 yıldır. Fas’ta da annem ağır yemekler yaptığında yemiyordum.

◊ Modayla aranız nasıl?

- Çok iyi. Daha önce modellik de yaptığım için ilgiliyim.

◊ Modelliği tamamen bıraktınız mı?

- Evet. Modellik Türkiye’de bitti. Bu bir gerçek. Güzel bir dönem oldu. Ben geldiğimde defileler oluyordu, biz çok çalışıyorduk. Özellikle pandemi döneminde defile olmadı. Zaten az para veriliyordu.