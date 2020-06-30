İlyas Yalçıntaş: Artık kimse beni ağlatamaz

Şarkıcı, “Düştüğünü belli etmemeyi nasıl öğrendin?” sorusuna “Çocuk yaştan itibaren korunaksız bir psikoloji içerisinde büyüdüm. Küçük yaşta yatılı okulda okuduğum için haliyle zayıflık benim çok geride geldi. Artık kimse beni düşürüp, ağlatamaz.”



Yalçıntaş, 20’li yaşlarında âşıkken kıskanç biri olduğunu ama 30 yaşından sonra bunu geride bıraktığını dile getirdi. Şarkıcı, yatılı okul zamanını da anlattı: “Yatılı okulda mikrop kapardım kendi kendimi tedavi ederdim. Ayakkabım yırtılırdı büyük tığ iğnesi ile ayakkabımı dikerdim.”



Yalçıntaş, babası vefat edince bunalıma girdiğini de söyledi.