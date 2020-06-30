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Haber Giriş: 30.06.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

İlyas Yalçıntaş: Artık kimse beni ağlatamaz

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İlyas Yalçıntaş: Artık kimse beni ağlatamaz
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Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, YouTube’da yayınlanan ve uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk oldu.

Şarkıcı, “Düştüğünü belli etmemeyi nasıl öğrendin?” sorusuna “Çocuk yaştan itibaren korunaksız bir psikoloji içerisinde büyüdüm. Küçük yaşta yatılı okulda okuduğum için haliyle zayıflık benim çok geride geldi. Artık kimse beni düşürüp, ağlatamaz.”

Yalçıntaş, 20’li yaşlarında âşıkken kıskanç biri olduğunu ama 30 yaşından sonra bunu geride bıraktığını dile getirdi. Şarkıcı, yatılı okul zamanını da anlattı: “Yatılı okulda mikrop kapardım kendi kendimi tedavi ederdim. Ayakkabım yırtılırdı büyük tığ iğnesi ile ayakkabımı dikerdim.”

Yalçıntaş, babası vefat edince bunalıma girdiğini de söyledi.

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