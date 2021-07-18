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GeriMagazin İlyas Tetik’in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu
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Haber Giriş: 18.07.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

İlyas Tetik’in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu

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İlyas Tetik’in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu

MUAZZEZ Ersoy’un orkestrasının yeni şefi belli oldu. Usta sanatçı, sahne ve televizyon çalışmalarında kemani ve bestekâr Namık Taşpınarlı ile birlikte yer alacak.

 Uzun yıllardır çalıştığı İlyas Tetik’in ani vefatıyla sarsılan Muazzez Ersoy, TRT Müzik’teki bayram çekimleri boyunca yaşadığı acıyı yansıtmamaya özen gösterdi ve sanatçının bestelerine de programda yer verdi.

Ersoy, hislerini şöyle dile getirdi: “Sevgisiyle ve anısıyla daimi olarak bizlerle yaşayacak değerli üstadımız İlyas Tetik, seni unutmayacağız. Kalbimizde her zaman yerin ve sevgin olacak. Sen bizlerle yaşayacaksın.”

Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

İlyas Tetik’in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoyun orkestrasının yeni şefi belli oldu


Muazzez Ersoy acı haberin ardından sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı...

"Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim."

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