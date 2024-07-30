İlkin Tüfekçi... Bergüzar Korel... Merve Oflaz... Ünlü isimler tatile devam ediyor

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BÜTÜN GÜN ŞEZLONGDA YATTI

Oyuncu İlkin Tüfekçi önceki gün Çeşme’de tüm gün aynı şezlongda yatarak yorgunluğunu attı.

İlkin Tüfekçi, geleneği bozmadı ve bu yazda Çeşme’yi tercih etti. Oyuncu önceki gün Çiftlikköy’deki bir sahilde görüntülendi. Tüfekçi, tüm günü şezlongda uzanarak geçirdi. Oyuncu, uzun süre sıkılmadan yattığı yerden hem köpeğiyle ilgilendi hem de telefonuyla. Tüfekçi, ara sıra yanındaki arkadaşıyla da sohbet etti. Oyuncu, bir ara gözden kayboldu ardından üzerindeki tişörtü değiştirip yeniden şezlonguna geri döndü. (Deniz BOY)

Özel davetli

İlkin Tüfekçi önceki akşam Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Gipsy Kings’in Stage On The Beach’teki konserini izledi. Grup kurucularından Tanino Baliardo’nun özel davetlisi olarak konsere giden Tüfekçi, Gipsy Kings’i kuliste ziyaret etti. Baliardo ile sohbet eden Tüfekçi, gruba Türk lokumu ikram etti.

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VERİMLİ HAFTA SONU

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti Londra’dan İstanbul’a dönme kararı almıştı. Şu sıralar tatilde olan Korel, havuz başında objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu keyifli anlarını “Kehribar’da dans ettim, bol bol dondurma yedim, Mediş köftesi, patlıcan kızartma ve zeytinyağına doydum. Verimli bir hafta sonu oldu” dedi.

YOGA KAMPI

Ece Vahapoğlu, Muğla Akyaka’da düzenlenen yoga kampına katıldı. Kampta yoga dersi veren Vahapoğlu, sabahın ilk saatlerinde Azmak Nehri’ne giderek hem serin suların hem de doğanın tadını çıkardı.

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Vahapoğlu, bu anları sosyal medya hesabında “Akyaka’ya gelerek bir yoga kampına katıldım” dedi.

HEM İŞ HEM TATİL

Geçtiğimiz kış Bali’ye giderek yoga eğitimi alan Merve Oflaz, Çeşme’de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor.

Oflaz, The Beach Of Momo’da salı ve perşembe günleri misafirlere yoga dersi veriyor. Oflaz’ın dersleri büyük ilgi görüyor. (Deniz BOY)

ONLAR BENİM HER ŞEYİM

Projehane kurucusu ve aynı zamanda iş insanı Bilge Kuru önceki akşam kızı Naz ve oğlu Celal Raşit ile birlikte Bodrum Türkbükü’ndeki Atılay Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.

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Bilge Kuru, “Yoğun iş temposundan dolayı İstanbul ve Bodrum arası mekik dokuyorum. İşlere biraz mola verdim, çocuklarımla vakit geçiriyorum. Onlar benim her şeyim” dedi.

SAHNEDE KUTLAMA

Demet Akalın önceki gün Bodrum Club Catamaran’da konser verdi. Sahne kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. Akalın, konser sırasında mekanın sahibi Dilek Birgen’in doğum gününü de kutladı.