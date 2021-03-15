İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında? Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca hakkında bilgiler

İlkim Karaca ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca, müzik öğretmenliği mezunudur. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katılmıştır.

İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir. İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı. Başında üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.

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