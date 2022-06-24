İlker Kaleli'nin son bestesi Sıla’nın albümünde

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Sıla’nın yeni albümünde besteci olarak imzasını attığı bir şarkıyla yer alan ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin 7 yaşında piyano, 13 yaşında gitar çalmayı kendi kendine öğrendiği ortaya çıktı! Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin bestelediği “Metelik” adlı şarkıya söz yazarak, yeni albümü “Şarkıcı”da yayınladı.

Albümde büyük beğeni toplayan ve çok dinlenenler arasında yer alan bestesiyle dikkat çeken İlker Kaleli’nin müzik yeteneği gündeme geldi.

Oyuncu, daha önce de başrollerini oynadığı “Silsile” filminin soundtrack’inde söylediği ve “Dip” dizisinin jeneriği için yazdığı şarkılarla profesyonel müzik çalışmalarında yer aldı. “Poyraz Karayel” dizisinde söylediği şarkıları YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

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İlker Kaleli ve Sıla’nın aşkları geçtimiz yaz başlamıştı.Kaleli, “Öğretmen” dizisine kadar oyunculuk projelerine piyano ve armoni eğitimini geliştirmek için bir süre ara vermiş, o çalışma döneminin meyvesini çektiği bir piyano performansı videosuyla ortaya koymuştu. Bu arada İlker Kaleli’nin son dönemde en az 10 şarkı daha yazdığını duydum.

Büyük ödüle aday

Thanx Mimarlık, dünyaca ünlü mimar Stephane Dupoux ile birlikte 2021’de hayata geçirdikleri “Atelier di Carne” projesiyle dünyanın en prestijli mimari tasarım ödüllerinden biri olan “Restaurants & Bar Design Awards”a aday gösterildi.

Dupoux Design Stephane Dupoux ve SBE Miami’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kohen, Bodrum Mandarin Oriental Otel’in içinde hizmet veren restoranın mimari tasarım ve uygulamasında, pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz’ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık ile çalışmayı tercih etmişti. 65 ülkeden en iyi tasarımcıların aday olduğu “Restaurant & Bar Design Awards”ın kazananları eylül ayında açıklanacak. Ödül töreni ise ekim ayında Londra’da gerçekleştirilecek.

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Babalarıyla tatilde

Eski Galatasaray yöneticisi işadamı Emir Sarıgül’ün kızlarına olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinir...

MEF Okulları’nda okuyan Ayşenaz ve Azra Sarıgül, okulların kapanmasıyla birlikte ilk olarak babalarıyla tatile çıktı. Tekneyle çıktıkları seyahatin ilk durağı D-Maris’in koyu oldu. Oldukça keyifli vakit geçiren Emir Sarıgül ve kızları, tatilden o anları Instagram hesabında paylaştı.

Anlamlı iş birliği

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ve BP Klinik Kurucusu Prof. Dr. Berrin Pehlivan, “Hastalanmamak gerçekten mümkün” diyerek bireylerin genlerini tanımalarını ve hastalıklara karşı önlem almalarını sağlayan bir farkındalık iş birliğine imza atıyor.

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Yapılan iş birliğini BP Klinik’te düzenlenen lansman ile duyuran Burak Duruman ve Prof. Dr. Berrin Pehlivan, daha çok insanı hastalıkla tanışmadan genetik testlerin yardımıyla genlerinin liderliğine inanmaya davet etti.

Evlendiler

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, hayatını Trabzonlu işadamı Ali Hacısüleymanoğlu ile birleştirdi. 10 aydır birlikte olan çift, Beykoz Belediyesi’nin nikâh salonunda aile arasında yapılan bir törenle dünya evine girdi. Ben de çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum...